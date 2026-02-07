Live TV

Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRIMAR GENERAL - CONFERINTA DE PRESA - 20 DEC 2025
Inquam Photos / George Călin

Edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că a primit telefoane de la politicieni pentru a interveni în favoarea unor angajați din primărie, însă a avertizat că situația financiară a instituției este critică. Liberalul a susținut că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va avea un buget de cel puțin 5,5 miliarde de lei.

„Da, evident că am primit. Numai că, cum să vă zic, finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau? Adică a ajuns efectiv cuţitul la os şi eu tot spun asta şi o spun şi o repet, ca în momentul în care vom fi în incapacitate de plată, să nu zică: «Băi, Ciucule, n-ai zis nimic?». După care e narativul pe presă, o să vedeţi: ”«Ciucu se plânge», a declarat Ciprian Ciucu, întrebat dacă a primit telefoane de la partide pentru a nu se atinge de anumiţi angajaţi din administraţie, sâmbătă, într-un interviu acordat postului Prima TV.

„Ok. O să spun adevărul, o să spuneţi că mă plâng, dar cu cât veţi spune mai mult că mă plâng, o să spun şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul. Şi multora nu o să vă convină acest adevăr, ca să fie foarte clar”, a adăugat edilul general.

Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, a declarat noul primarul Capitalei. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, a adăugat Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu daniel baluta
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen”
ID324109_INQUAM_Photos_George_Calin
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la alegeri. „Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede”
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT002_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan
asfaltare strada iarna
Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.
Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea 5,5 miliarde, intrăm în faliment
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
photo_2026-02-07_10-37-41
Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Ultimele știri
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama
Accident în Prahova, pe DN1A: trei tinere rănite după ce mașina lor s-a răsturnat într-o prăpastie
Posibil sabotaj feroviar în Italia: cabluri deteriorate la Bologna. Sunt afectate trenurile din nordul țării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Unde merge Adrian Alexandrov de când Elena Udrea a ieșit din închisoare. Fostul ministru are toate motivele...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Chris Noth rupe tăcerea despre prietenia cu Sarah Jessica Parker. De ce s-au certat cei doi actori: „A fost...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă