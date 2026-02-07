Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie

Edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că a primit telefoane de la politicieni pentru a interveni în favoarea unor angajați din primărie, însă a avertizat că situația financiară a instituției este critică. Liberalul a susținut că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va avea un buget de cel puțin 5,5 miliarde de lei.

„Da, evident că am primit. Numai că, cum să vă zic, finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau? Adică a ajuns efectiv cuţitul la os şi eu tot spun asta şi o spun şi o repet, ca în momentul în care vom fi în incapacitate de plată, să nu zică: «Băi, Ciucule, n-ai zis nimic?». După care e narativul pe presă, o să vedeţi: ”«Ciucu se plânge», a declarat Ciprian Ciucu, întrebat dacă a primit telefoane de la partide pentru a nu se atinge de anumiţi angajaţi din administraţie, sâmbătă, într-un interviu acordat postului Prima TV.

„Ok. O să spun adevărul, o să spuneţi că mă plâng, dar cu cât veţi spune mai mult că mă plâng, o să spun şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul. Şi multora nu o să vă convină acest adevăr, ca să fie foarte clar”, a adăugat edilul general.



Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, a declarat noul primarul Capitalei. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, a adăugat Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro.

Editor : Ana Petrescu