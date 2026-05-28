Video Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria

Frații Tate pe stradă
Frații Tate. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Controversații frați Tate fac din nou valuri. Andrew și Tristan vor să se mute la Cluj-Napoca, unde intenționează să cumpere un hotel celebru. Clădirea este însă una istorică. De aici și reacția Primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel, informează Digi24.

„Chiar aici, în mijlocul celui de-al doilea mare oraș din România ar trebui să cumpărăm cu 13 milioane de dolari vechiul hotel din timpul Primului Război Mondial și să-l numim Hotelul Tate. Chiar aici, în mijlocul Clujului”, spun frații Tate prin intermediul unui videoclip distribuit pe X.

Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental. Această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.

„Cred că este o idee grozavă. Ce vom face este să transformăm ultimul etaj într-un spațiu de locuit de lux. Putem locui acolo. Vom avea penthouse-ul nostru la ultimul etaj, apoi vom redeschide întregul hotel și vom permite turiștilor să vină”, spun frații. „Trebuie să discutăm și să analizăm totul, pentru că este foarte mult de muncă”

Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.

„Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422 pe 2001, să notifice Primăria, iar Primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire”, explică Iulia Perșa, purtătorul de cuvând al Primărie Cluj-Napoca.

„Este un brand al Clujului. Clădirea e construită la sfârșitul secolului al 19-a lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York. Era vestit și în perioada interbelică”, explică un istoric.

Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest. Mulți clujeni nu ar vrea ca hotelul să fie înstrăinat și speră ca primăria să poate să-l cumpere.

Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie.

