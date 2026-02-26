Daniel Băluță a spus la Digi24 că începând de zilele următoare vor începe lucrările de reparații la nivelul carosabilului, iar situația va fi remediată nu doar în Sectorul 4, ci „în întreg Bucureștiul”. În opinia sa, „urgențele pot fi rezolvate cu certitudine în următoarele 10-14 zile, iar o situație cu adevărat rezonabilă o vom putea întâlni cam peste o lună”.

Întrebat ce se poate face în privința gropilor care au apărut în carosabil după ninsorile din Capitală, Daniel Băluță a spus că în următoarele săptămâni situația va fi remediată, „nu doar în Sectorul 4, ci în întreg Bucureștiul”.

„În primul rând, înainte să încep cu explicații, așa cum se obișnuiește de-a lungul timpului, vreau să îmi cer scuze pentru situația în care ne găsim cu toții, și vreau să vă spun că în următoarele săptămâni am convingerea că nu doar în Sectorul 4, ci în întreg Bucureștiul lucrurile acestea se vor remedia”, a spus edilul Sectorului 4.

„De ce suntem în această situație? În primul rând, există un plan de deszăpezire aprobat de Primăria Municipiului București, valabil pentru fiecare sector. În al doilea rând, am avut o iarnă extrem de dificilă, cu diferențe foarte mari de temperatură, pe de o parte, iar pe de altă parte ninsorile multiple și abundente pe care le-am avut și care au determinat această deteriorare a carosabilului în tot orașul. În mod evident, în regim de urgență, pentru că de-abia din zilele acestea temperaturile permit intervențiile, pentru că trebuie să avem peste 5° pentru a putea să punem în condiții de siguranță asfalt, astfel încât el să nu cadă”, a adăugat Băluță.

Acesta a precizat că în zilele următoare vor începe lucrările de plombare a carosabilului.

„Mai mult decât atât, chiar astăzi am avut o inițiativă extrem de utilă pentru toți bucureștenii, și anume aceea ca Primăria Capitalei împreună cu sectoarele Bucureștiului să poată să lucreze pe oricare stradă, fie că este în administrarea sectorului sau a Primăriei Municipiului București, astfel încât viteza cu care putem să reparăm gropile să fie una exponențial crescută. De aceea, am convingerea că în următoarele 3-4 săptămâni, mare parte din ceea ce vedem atât pe bulevarde, cât și pe străzile secundare, situația va fi mult îmbunătățită”, a mai spus acesta.

„Urgențele pot fi rezolvate cu certitudine în următoarele 10-14 zile, iar o situație cu adevărat rezonabilă o vom putea întâlni cam peste o lună”, a subliniat primarul Sectorului 4.

