Live TV

Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, „Dulăpiorul Fermecat” în 3 școli din mediul rural

Data actualizării: Data publicării:
Vizual comunicat de presă_Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, “Dulăpiorul Fermecat” în trei școli din mediul

Grupul DIGI continuă să sprijine comunitățile defavorizate din județul Arad și se alătură pentru a patra oară campaniei „Dulăpiorul Fermecat – Un pas spre un viitor mai bun”, inițiate de Asociația Îngeri pentru Suflete. Parte a programului „Rechizite pentru viitor”, proiectul urmărește prevenirea fenomenului de abandon școlar, prin crearea unor condiții echitabile de învățare pentru elevii cu posibilități materiale limitate.

În cazul celor mai mulți copii, începutul școlii înseamnă bucuria ghiozdanelor atent alese, curiozitatea descoperii noilor manuale sau nerăbdarea revederii colegilor. Tinerii proveniți din familii vulnerabile pășesc deseori în săli cu grija că neajunsurile le-ar putea umbri parcursul. Este deja al patrulea an în care 900 de elevi din cele trei unități școlare aflate în satele Vinga, Mailat și Mănăstur, găsesc în clase rafturile pline cu rechizite și materiale esențiale în organizarea activităților didactice și pregătirea temelor pentru acasă. Un gest simplu – acela de a deschide ușa dulăpiorului magic – devine pentru ei o sursă de motivație și de siguranță, un pas mic care le dă încrederea de a merge mai departe pe drumul cunoașterii.

De-a lungul timpului, profesorii au observat efectele benefice ale programului: copiii vin cu mai mult entuziasm la școală, participă activ la ore și își împart responsabil resursele puse la dispoziție. Pentru micuții din aceste comunități, dulăpiorul reprezintă un aliat de nădejde care le aduce stabilitate și suport real pe durata întregului an.

„Faptul că putem menține acest parteneriat înseamnă enorm pentru noi și mai ales pentru elevii din comunitățile în care dulăpioarele fermecate au devenit parte din viața lor de zi cu zi. Acolo, prezența constantă a acestora face o diferență reală. Copiii merg la școală știind că îi așteaptă sprijin concret, o dovadă că cineva crede în ei. Dulăpiorul este acel prieten care nu lipsește niciodată, iar aceasta e o componentă emoțională care ne motivează să ducem acțiunea mai departe. Le mulțumim partenerilor noștri pentru că ne sunt aproape și că împărtășesc aceeași viziune: că educația cere răbdare, continuitate și multă inimă pusă acolo unde e nevoie de ea”, a declarat Alexandra Timar, Președintele Asociației Îngeri pentru Suflete.

Pentru DIGI, investiția în generațiile de mâine este una dintre cele mai puternice forme de responsabilitate socială. Prin astfel de inițiative derulate sub umbrela #DIGIEdu, Grupul susține egalitatea de șanse și accesul neîntrerupt la educație, cu obiectivul de a diminua decalajele dintre rural și urban, pentru ca tinerii din medii dezavantajate să își valorifice talentele și să își construiască un viitor pe măsura visurilor.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
4
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
5
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din...
masina de politie scoala bucuresti
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și...
intrarea in sala CCR
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei...
marius budai
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind...
Ultimele știri
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Rușii ar pregăti dezordini în masă în Republica Moldova după alegeri. Număr uriaș de percheziții la pro-ruși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
Digi FM
Ce relație mai au azi Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu. Cele două artiste s-au certat ani de zile
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Ed Sheeran, declarații rare despre relația cu soția sa, Cherry Seaborn: „Avem și conflicte. E important să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Un oraş dintr-una dintre cele mai mari economii ale lumii adoptă o ordonanţă care limitează utilizarea...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Anca Dinicu dezvăluie momentul special al logodnei cu Georgian Păun. „N-am visat niciodată la o nuntă cu...