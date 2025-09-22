Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, „Dulăpiorul Fermecat” în 3 școli din mediul rural

Grupul DIGI continuă să sprijine comunitățile defavorizate din județul Arad și se alătură pentru a patra oară campaniei „Dulăpiorul Fermecat – Un pas spre un viitor mai bun”, inițiate de Asociația Îngeri pentru Suflete. Parte a programului „Rechizite pentru viitor”, proiectul urmărește prevenirea fenomenului de abandon școlar, prin crearea unor condiții echitabile de învățare pentru elevii cu posibilități materiale limitate.

În cazul celor mai mulți copii, începutul școlii înseamnă bucuria ghiozdanelor atent alese, curiozitatea descoperii noilor manuale sau nerăbdarea revederii colegilor. Tinerii proveniți din familii vulnerabile pășesc deseori în săli cu grija că neajunsurile le-ar putea umbri parcursul. Este deja al patrulea an în care 900 de elevi din cele trei unități școlare aflate în satele Vinga, Mailat și Mănăstur, găsesc în clase rafturile pline cu rechizite și materiale esențiale în organizarea activităților didactice și pregătirea temelor pentru acasă. Un gest simplu – acela de a deschide ușa dulăpiorului magic – devine pentru ei o sursă de motivație și de siguranță, un pas mic care le dă încrederea de a merge mai departe pe drumul cunoașterii.

De-a lungul timpului, profesorii au observat efectele benefice ale programului: copiii vin cu mai mult entuziasm la școală, participă activ la ore și își împart responsabil resursele puse la dispoziție. Pentru micuții din aceste comunități, dulăpiorul reprezintă un aliat de nădejde care le aduce stabilitate și suport real pe durata întregului an.

„Faptul că putem menține acest parteneriat înseamnă enorm pentru noi și mai ales pentru elevii din comunitățile în care dulăpioarele fermecate au devenit parte din viața lor de zi cu zi. Acolo, prezența constantă a acestora face o diferență reală. Copiii merg la școală știind că îi așteaptă sprijin concret, o dovadă că cineva crede în ei. Dulăpiorul este acel prieten care nu lipsește niciodată, iar aceasta e o componentă emoțională care ne motivează să ducem acțiunea mai departe. Le mulțumim partenerilor noștri pentru că ne sunt aproape și că împărtășesc aceeași viziune: că educația cere răbdare, continuitate și multă inimă pusă acolo unde e nevoie de ea”, a declarat Alexandra Timar, Președintele Asociației Îngeri pentru Suflete.

Pentru DIGI, investiția în generațiile de mâine este una dintre cele mai puternice forme de responsabilitate socială. Prin astfel de inițiative derulate sub umbrela #DIGIEdu, Grupul susține egalitatea de șanse și accesul neîntrerupt la educație, cu obiectivul de a diminua decalajele dintre rural și urban, pentru ca tinerii din medii dezavantajate să își valorifice talentele și să își construiască un viitor pe măsura visurilor.

