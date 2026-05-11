Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de mediere a păcii cu Ucraina prin folosirea lui Schroder

Sugestia președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să acționeze ca mediator între Moscova și Kiev a redeschis diviziunile în cadrul guvernului de coaliție al Germaniei, scrie Euractiv.

Dezbaterea a scos la iveală faliile persistente privind politica față de Rusia în cadrul guvernului de coaliție CDU-SPD din Germania, condus de cancelarul Friedrich Merz, a cărui formațiune CDU conservatoare a adoptat o linie pro-Ucraina, în timp ce secțiuni ale SPD de centru-stânga rămân mai deschise la un dialog cu Moscova fără condiții prealabile.

„Orice propunere trebuie examinată serios din punct de vedere al credibilității sale”, a declarat Adis Ahmetović, purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al SPD, a cărui carieră politică a început, la fel ca a lui Schröder, la Hanovra.

Europa trebuie să își asigure un loc la masa negocierilor, în loc să lase deciziile privind Ucraina și securitatea europeană doar pe seama Washingtonului și a Moscovei, a susținut el, adăugând că implicarea lui Schröder „nu ar trebui exclusă categoric”, dacă este necesar.

Fost cancelar SPD între 1998 și 2005, Schröder a cultivat legături strânse cu Vladimir Putin și a preluat ulterior funcții de conducere în cadrul companiilor energetice de stat rusești. El încercase deja să se poziționeze ca mediator la scurt timp după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

În cadrul aripii stângi a SPD, propunerea lui Putin a găsit un anumit sprijin. „Salut orice inițiativă care ar putea ajuta la încheierea războiului”, a declarat politicianul SPD pentru afaceri externe, Ralf Stegner.

Cu toate acestea, propunerea a atras critici dure din partea CDU. „Consider puțin probabil ca Ucraina să accepte ca mediator pe cineva care a fost plătit de partea rusă”, a declarat pentru Euractiv Johannes Volkmann, membru al comisiei pentru afaceri externe a CDU.

Volkmann a descris inițiativa ca pe o „perdea de fum” menită să alimenteze diviziunile interne: „Este remarcabil cât de puțin este nevoie, după toate minciunile și înșelăciunile regimului lui Putin, pentru ca o dezbatere despre presupusa disponibilitate a Moscovei pentru pace să se reaprindă.”

„Există puține semne că Putin își abandonează obiectivele imperialiste de război”, a spus el, argumentând că un sprijin militar mai puternic pentru Kiev rămâne singura modalitate de a pune presiune pe Kremlin.

Social-democratul Michael Roth, fost ministru de stat la Ministerul de Externe, împărtășește această evaluare. El consideră propunerea lui Putin doar o încercare de a semăna îndoială și discordie în Occident, deviind în același timp responsabilitatea de la Moscova.

„Negocierile nu eșuează pentru că Ucraina, UE sau Occidentul nu au voință”, a declarat Roth pentru Euractiv. „Eșuează din cauza lui Putin”, a adăugat el, avertizând că germanii nu trebuie să cadă în capcana Kremlinului: „Mă aștept ca politicienii care laudă diplomația să vadă șarada lui Putin.”

Șefa politicii externe a UE Kaja Kallas a comentat, luni, că ar fi neînțelept ca Rusia să aleagă negociatorul UE, argumentând că Schröder a acționat ca un „lobbyist de nivel înalt” pentru firmele de stat rusești. „Este clar de ce Putin îl vrea” acolo, a spus ea, avertizând că, practic, „ar sta de ambele părți ale mesei negocierilor”.

