Volodimir Zelenski vine la București pentru Summit-ul B9. Olena Zelenska va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru (presă)

Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni la București pentru a participa la Summit-ul B9 care are loc miercuri, la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale citate de News.ro. Liderul de la Kiev va ajunge în Capitală încă de marți și va fi însoțit de soția sa, Olena Zelenska.

Potrivit surselor citate, Olena Zelenska va avea un program separat în timpul vizitei la București. Aceasta urmează să participe la mai multe activități împreună cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Summit-ul B9 se desfășoară miercuri, la Palatul Cotroceni, și reunește liderii statelor de pe flancul estic al NATO, în contextul războiului din Ucraina și al discuțiilor privind securitatea regională.

 

