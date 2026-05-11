Premierul Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24, de la ora 21

Ilie Bolojan vine la Digi24, în această seară de la ora 21.00. Prim-ministrul dat jos prin colaborarea PSD-AUR va răspunde va răspunde întrebărilor lui Claudiu Pândaru, în timpul celui mai mare blocaj la vârful țării suprapus cu o instabilitate istorică a prețurilor.

Guvernul condus de Bolojan are atribuții restrânse, așa că măsuri vitale pentru români sunt puse pe pauză. Deci instaurarea unui executiv este prioritate zero. Iar scenariile de la Cotroceni pentru un nou guvern presupun toate compromisuri pe care partidele dau semnale că nu le pot accepta.

Negocierile de culise sunt la sânge și nimeni nu cedează. PNL și USR nu vor să mai audă de un guvern cu PSD. Social-democrații tot mai speră să smulgă nume grele din tabăra liberală, iar un premier propus de AUR e exclus de Nicușor Dan.

Care e strategia lui Ilie Bolojan pentru a vedea la Palatul Victoria un guvern care să continue reformele și ce șanse are să mai ajungă din nou premier, aflați în această seară la Ediția Specială, de la ora 21.00

