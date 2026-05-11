Președintele Nicușor Dan va avea consultări oficiale cu partidele parlamentare joi sau vineri, în vederea formării unui nou guvern, informează Digi24, citând surse politice. Șeful statului analizează patru scenarii, potrivit surselor menționate.

Primul scenariu analizat la Cotroceni este un guvern minoritar de dreapta, construit în jurul polului PNL-USR, care au semnat recent un acord.

Însă această analiză nu include varianta revenirii lui Ilie Bolojan în funcția de premier, au precizat sursele menționate.

O altă variantă de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu premier.

Palatul Cotroceni mai ia în calcul încă două scenarii: guvern politic cu premier tehnocrat sau guvern tehnocrat cu totul, au mai arătat sursele citate de Digi24.

Joi sau vineri vor avea loc consultări oficiale la Cotroceni, însă este puțin probabil ca președintele să anunțe o propunere de premier în urma acestor discuții.

Sursele citate au mai spus, de asemenea, că președintele va impune o listă de parcurs pentru viitorul guvern, printre care întocmirea bugetului pentru anul viitor în această toamnă sau proiecte naionale importante, care trebuie continuate indiferent de formula guvernului.

