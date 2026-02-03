Imaginile zilei vin de la un bărbat care a fost prins cu 14 bușteni furați, pe care, în mod inexplicabil, reușise să-i înghesuie într-un autoturism. Totul s-a întâmplat într-o pădure din județul Brașov, acolo unde a și fost prins de polițiști. Bărbatul este cercetat pentru furt.

Polițiștii din Săcele au descoperit, în urma unei sesizări, un transport ilegal de lemne din fondul forestier. Mai exact, un bărbat de 32 de ani din județ transporta bușteni cu o mașină, moment în care a fost prins de către polițiști, relatează Bianca Venter, jurnalist Digi24.

Mai mult, în urma verificărilor, pe lângă buștenii din mașină au fost găsiți și alți arbori proaspăt tăiați și pregătiți pentru un nou transport.

În total, au fost ridicați și predați 3m³ de lemne ocolului silvic.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru furt și tăiere de arbori fără drept, din fondul forestier național.

Editor : Liviu Cojan