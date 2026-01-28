Miercuri au început cercetările judiciare în pădurea de la Băile Felix, iar anchetatorii au descoperit și mai multe nereguli față de cele sesizate de Garda Forestieră. Unul dintre angajații firmei care a făcut defrișările a fost și el în pădure și invocă un motiv halucinant pentru așa-zisa greșeală. Spune că marcajul de pe copac era acoperit de zăpadă. Ba mai mult, aruncă vina pe angajații Ocolului Silvic pentru că nu ar fi marcat arborii corect. Urmăriți un nou reportaj exclusiv Digi24.

Polițist:Ne aflăm aici pentru a cerceta locul faptei, cu privire la cele 14 cioate depistate de dumneavoastră. Colegul le fotografiază, dânșii le măsoară, dumneata filmezi. E ok? Bun, începem!

Polițiștii au luat la pas pădurea și ce au descoperit la fața locului a fost mai grav decât scria în plângerea făcută de Garda Forestieră.

Inspector Garda Forestieră: Asta nu-i marcată. Deja mai e una.

Polițist: Vino aici! Ca să știm, iei coordonatele.

Reporter: Păi, înseamnă că e posibil să mai fie și altele, pe care nu le-ați găsit.

Inspector Garda Forestieră: Posibil, există posibilitatea asta, și din război mai scapă oamenii.

Firma care s-a ocupat de defrișări este administrată de o angajată a unei fabrici de pantofi și are doar doi angajați. Unul dintre ei este chiar soțul femeii, care spune că de vină e Romsilva pentru că nu a marcat copacii cum trebuie.

Firma care a defrișat dă vina pe Romsilva

Reporter: Au mai găsit câteva pe care Garda Forestieră nu le-a găsit inițial.

Dan Copos Dumea, reprezentantul firmei de defrișări: Probabil... Nu știu..

Reporter: Dacă nu vezi marcajul de zăpadă, de ce îl tai?

Dan Copos Dumea: Probabil că a fost cioplit de sus. Și a fost inventariat, se vede număr de inventar și atunci îl tai, dacă l-a văzut... și nu l-a văzut jos. Și sunt multe care-s cioplite și nu se văd.

Reporter: Păi, dacă vezi cioplitura sus, nu dai și tu zăpada jos?

Dan Copos Dumea: Dacă ai sta să te pui în genunchi la fiecare cu lupa, să vezi cu lupa dacă-i marcat sau nu... Dacă vezi că-i cioplit da, zici că-i marcat.

Reporter: Păi, uite că nu-i marcat.

Dan Copos Dumea: Asta e. Dacă nu e lovit, e vina lor de la Ocol ca nu l-au lovit. Nu-i vina mea.

Ocolul Silvic: Dacă marca nu se distinge perfect, nu are voie să taie

Reprezentantul ocolului silvic spune că firma trebuia să anunțe arborii nemarcați, nu să îi taie.

Reprezentant ocol silvic: Noi când am făcut predarea spre exploatare, le-am zis - întotdeauna te uiți sus la număr și jos la marcă. S-ar putea să fie invers. Sus număr și jos să nu fie marcaj, și în cazul ăsta vii și ne aduci la cunoștință. Dar nu-l tai. Ne aduci la cunoștință. Ne spui ce ai constatat și șeful deleagă pe cineva care merge pe teren și verifică. Nu te apuci să tai, că după aia ajungem la problemele astea.

Reporter: El asta spune. Că nu ați pus marca cum trebuie.

Reprezentant ocol silvic: Dar de ce l-a tăiat? Nu are voie să taie decât arborii marcați. Dacă marca nu se distinge perfect, nu are voie să taie. Plus că e culoarea spray-ului, care e alta în fiecare an. Dacă ai găsit situații din astea, nu trebuia să tai, ci trebuia să ne anunți pe noi.

Editor : Liviu Cojan