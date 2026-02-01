Acțiune de salvare în Munții Bucegi: o persoană, dusă la spital cu elicopterul SMURD. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă

Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.

Salvamont Braşov anunţă că în zona Mălăieşti, în Munţii Bucegi, o persoană cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru inferior, în urma unei căzături, a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani din cadrul Salvamont Râşnov.



Elicopterul SMURD de la POA Braşov s-a deplasat la faţa locului pentru preluarea victimei şi transportul acesteia către o unitate medicală.

Salvatorii atrag atenţia că, din cauza temperaturilor scăzute, poteca prezintă porţiuni acoperite cu gheaţă.

„Vă recomandăm să vă deplasaţi cu prudenţă şi să utilizaţi echipament adecvat de iarnă, pentru siguranţa dumneavoastră”, precizează Salvamont Braşov.

Editor : C.S.