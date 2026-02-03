Live TV

Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Suedia și Danemarca vor furniza în comun Ucrainei un pachet de ajutor în valoare de 246 milioane de euro, care va include sisteme de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se preconizează că vor fi livrate Ucrainei în câteva luni, anunță European Pravda.

Potrivit postului public suedez SVT, Suedia alocă aproape 200 de milioane de euro pentru achiziționarea sistemelor Tridon Mk2. Acestea sunt sisteme de apărare aeriană fabricate în Suedia, care sunt deosebit de eficiente în doborârea dronelor.

„Poate doborî drone, rachete de croazieră și chiar elicoptere. Este o capacitate de care Ucraina are nevoie, având în vedere că atacurile rusești de lungă distanță sunt în prezent foarte intense în întreaga țară”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson.

Aceste sisteme vor fi special adaptate pentru a contracara dronele și alte amenințări aeriene de rază scurtă.

Danemarca investește peste 40 de milioane de euro în achiziționarea sistemelor Tridon Mk2.

Numărul exact de sisteme achiziționate pentru Ucraina este confidențial, dar, potrivit oficialilor suedezi, acesta va satisface nevoile unui batalion de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se așteaptă să fie livrate Ucrainei în câteva luni.

La 1 februarie, s-a aflat că Suedia pregătește „unul dintre cele mai mari” pachete de ajutor militar pentru Ucraina.

Guvernul ucrainean se așteaptă ca o fabrică a producătorului de avioane de vânătoare suedeze Gripen să fie construită în Ucraina în 2033, iar avioanele în sine să sosească „mult mai devreme”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că primele avioane Gripen ar putea fi livrate încă din 2026.

Citește și:

Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
3
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Ukraine War NATO
Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii”
barbat cu catuse la maini
Polonezul implicat în complotul pentru asasinarea lui Zelenski, coordonat de Kremlin, a fost condamnat
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene
Greenland
„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi
Recomandările redacţiei
Tanc rusesc
Utilizarea masivă a dronelor de către Ucraina pune capăt erei...
Dani Mocanu și fratele său.
Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați în România. Decizia...
udmr kelemem hunor
UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor...
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane...
Ultimele știri
„Să exorcizăm fantomele trecutului”. Roberta Metsola susține că UE și Regatul Unit trebuie să-și „reseteze” relația
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Procurorul în cazul Marine le Pen cere menținerea sentinței: „Asistenţii au lucrat pentru partid, dar au fost plătiţi de Europa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este...
Fanatik.ro
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”