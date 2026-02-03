Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele

Suedia și Danemarca vor furniza în comun Ucrainei un pachet de ajutor în valoare de 246 milioane de euro, care va include sisteme de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se preconizează că vor fi livrate Ucrainei în câteva luni, anunță European Pravda.

Potrivit postului public suedez SVT, Suedia alocă aproape 200 de milioane de euro pentru achiziționarea sistemelor Tridon Mk2. Acestea sunt sisteme de apărare aeriană fabricate în Suedia, care sunt deosebit de eficiente în doborârea dronelor.

„Poate doborî drone, rachete de croazieră și chiar elicoptere. Este o capacitate de care Ucraina are nevoie, având în vedere că atacurile rusești de lungă distanță sunt în prezent foarte intense în întreaga țară”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson.

Aceste sisteme vor fi special adaptate pentru a contracara dronele și alte amenințări aeriene de rază scurtă.

Danemarca investește peste 40 de milioane de euro în achiziționarea sistemelor Tridon Mk2.

Numărul exact de sisteme achiziționate pentru Ucraina este confidențial, dar, potrivit oficialilor suedezi, acesta va satisface nevoile unui batalion de apărare aeriană. Sistemele sunt deja în producție și se așteaptă să fie livrate Ucrainei în câteva luni.

La 1 februarie, s-a aflat că Suedia pregătește „unul dintre cele mai mari” pachete de ajutor militar pentru Ucraina.

Guvernul ucrainean se așteaptă ca o fabrică a producătorului de avioane de vânătoare suedeze Gripen să fie construită în Ucraina în 2033, iar avioanele în sine să sosească „mult mai devreme”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că primele avioane Gripen ar putea fi livrate încă din 2026.

