Video Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli nu e definitivă

Dani Mocanu și fratele său.
Dani Mocanu și fratele său. Sursa colaj foto: Poliția Română

Cunoscutul manelist Dani Mocanu și fratele său vor fi extrădați, însă decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă. Anunțul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de cei doi.

„Ministerul Justiției informează că, în cursul zilei de astăzi, Curtea de Apel din Napoli, a admis solicitarea autorităților române privind predarea domnilor Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel.

Hotărârea pronunțată de instanța italiană reprezintă un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

Precizăm că decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă, existând posibilitatea formulării unui recurs la instanța supremă din Italia, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ministerul Justiției va continua să monitorizeze evoluția procedurii și să coopereze cu autoritățile italiene pentru finalizarea demersurilor legale”, a transmis Ministerul Justiției.

Amintim că Dani Mocanu și fratele lui se află în Italia, acolo unde au fugit imediat după decizia de condamnare a Curții de Apel Brașov.  Condamnarea vine după ce, în anul 2022, artistul ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. În același dosar, fratele său, Ionuț Mocanu, a primit o condamnare de 7 ani de închisoare cu executare.

