Procurorul în cazul Marine le Pen cere menținerea sentinței: „Asistenţii au lucrat pentru partid, dar au fost plătiţi de Europa”

Marine Le Pen
Marine Le Pen.
Avocaţii Parlamentului European au denunţat marţi ''încrederea trădată'' de partidul de extremă dreapta RN (Rassemblement National), a cărui lideră Marine Le Pen a compărut la Palatul de Justiţie din Paris în procesul în apel împotriva condamnării sale în dosarul angajării fictive de asistenţi parlamentari din fondurile legislativului UE, transmit agenţiile France Presse, Reuters şi EFE.

În procesul de la Palatul de Justiţie din Paris, alături de Marine Le Pen, mai sunt judecaţi alţi zece inculpaţi, informează Agerpres. Pentru politiciana extremistă franceză decizia instanţei de apel este decisivă întrucât i-ar putea bloca o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale franceze din 2027.

Acuzații

Procurorii susţin că Marine Le Pen şi partidul Frontul Naţional (vechiul nume al RN) au folosit bani de la Parlamentul European, între 2004 şi 2016, pentru a remunera în realitate personal ce lucra pentru partid şi nu asistenţi parlamentari. Frontul Naţional traversa atunci o perioadă marcată de dificultăţi financiare din cauza rezultatelor electorale slabe.

În decizia de la finalul lui martie anul trecut, judecătorii de la Tribunalul corecţional din Paris au condamnat-o pe Le Pen la o perioadă de ineligibilitate de cinci ani cu executare imediată, la patru ani de detenţie, dintre care doi cu executare fiind monitorizată cu ajutorul unei brăţări electronice, şi la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

„Încrederea (Parlamentului European în deputaţi) a fost trădată timp de mai mulţi ani, pentru câteva milioane de euro. De asemenea, a fost trădată încrederea cetăţenilor şi a contribuabililor Uniunii Europene”, a afirmat avocatul Patrick Maisonneuve în faţa judecătorilor.

„Acest proces este cumva teoria dulceţii: 'Am băgat mâna în dulceaţă, dar nimeni nu mi-a spus că aceea este dulceaţă'”, a adăugat el.

O altă avocată a PE, Berenice de Warren, a indicat că ''nu există o zonă gri, există o zonă interzisă'' referitoare la regulile Parlamentului European privind angajarea asistenţilor parlamentari.

Menținerea sentinței

După prezentarea rechizitoriului, procurorii francezi le-au cerut judecătorilor să menţină decizia Tribunalului corecţional.

Procurorul Thierry Ramonatxo a declarat că acuzarea doreşte ca judecătorii să decidă de această dată o interdicţie pentru Marine Le Pen de a deţine funcţii publice.

„Asistenţii parlamentari au lucrat pentru partid, dar au fost plătiţi de Europa. Aceasta este cruda realitate”, a spus Ramonatxo în faţa judecătorilor.

Procurorii urmează să menţioneze pedeapsa solicitată pentru fiecare dintre cei 11 inculpaţi, inclusiv Le Pen.

Începând cu 12 februarie vor avea loc pledoariile avocaţilor apărării, iar decizia Curţii de Apel este aşteptată „în vară”, data exactă urmând să fie anunţată săptămâna viitoare. Decizia Curţii de Apel mai poate fi contestată la cea mai înaltă instanţă judiciară din Franţa, Curtea de Casaţie.

Le Pen sau Bardella

Doar o pedeapsă cu ineligibilitate de cel mult doi ani i-ar permite Marinei Le Pen să se prezinte la primul tur al alegerilor prezidenţiale, prevăzut pentru aprilie 2027. Politiciana de extremă dreapta a candidat până acum de trei ori la alegerile prezidenţiale.

Dacă nu va putea candida la alegerile de anul viitor, atunci preşedintele RN, Jordan Bardella, pare decis să devină candidatul la prezidenţiale.

În vârstă de 30 de ani, Bardella a contribuit la promovarea mesajelor RN în rândul electoratului tânăr. Unii analişti politici pun se întreabă chiar dacă experienţa sa este suficientă pentru a câştiga scrutinul de anul viitor.

Marine Le Pen fusese declarată vinovată pentru deturnare de fonduri publice. Tribunalul corecţional din Paris a stabilit prejudiciul la 3,2 milioane de euro, după deducerea a 1,1 milioane de euro deja rambursaţi de o parte a celor 25 de inculpaţi iniţial.

 

