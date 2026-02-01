Live TV

Exclusiv Împădurirea României. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA”

Data publicării:
padure romania
Pădure. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, consideră că împăduririle din România nu țin pasul cu tăierile ilegale, adăugând că nu există presiune pe primării pentru a pune la dispoziție terenurile necesare pentru plantarea de arbori. 

„Împădurile din România nu cred că țin pasul cu tăierile ilegale, pentru că efectul tăierilor ilegale se cumulează. Avem niște bani acum până la sfârșitul lui 2026. Tăierile ilegale sunt din toți anii precedenți, din ultimii 30 de ani, și vor fi și în anii viitori, dacă nu se schimbă ceva în abordarea politică a acestei zone. Noi, prima oară țin minte că la discuțiile pe PNRR aveam în vedere 56.000 de hectare de împăduriri. Dar s-a plecat prost de la bun început, pentru că trebuia să ai terenurile astea ca să le poți împăduri. Noi nu vorbim de terenuri care sunt deja în fondul forestier, împădurești alte terenuri, ori noi nu am avut aceste... Nu, nu s-a făcut niciun demers ca să avem aceste terenuri. De exemplu, Moldova, unde au în vedere 100-40.000 de hectare”, a spus Berceanu în emisiunea „În fața ta”.

Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu a vorbit și despre seceta care afectează sudul țării, unde „nici pepenii nu mai cresc”: „Noi de-abia vom putea împăduri 18.000, ca să avem așa niște numere. Terenurile sunt date de primării. Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri, care sunt degradate total. De ce? Pentru că pe aceste terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA. Am fost în sudul țării, în deșertul României, în Sahara României, în Oltenia. Nici pepenii nu mai cresc acolo, pentru că e mult prea multă secetă. Dune de 16, 18, 20 m înălțime, dune de nisip, dar primăvara vine cineva, aruncă din mână niște semințe și primesc niște subvenții. Nici măcar nu mai vin să recolteze, că nu au ce. Primesc niște subvenții în loc ca terenurile acelea să intre într-un program de împădurire. Aici iarăși avem o mafie a subvențiilor”.

Octavian Berceanu consideră că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a sosit „pe un teren infertil”: „Din păcate, doamna Diana Buzoianu a venit pe un teren infertil, nu este de specialitate, nu a lucrat în domeniu. Nici conjunctura actuală nu o ajută, pentru că majoritar primarii sunt de la PSD și PNL. Nu există nici măcar o strategie. Este un heirupism de a trage banii ăștia în ultimul moment”.

Citește și:

Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix: „Este infracțiune”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
3
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
4
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala...
Nemaivăzut în 121 de ani! Câți bani a luat Alcaraz, după ce l-a învins pe Djokovic în finala Australian Open
Digi Sport
Nemaivăzut în 121 de ani! Câți bani a luat Alcaraz, după ce l-a învins pe Djokovic în finala Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baile felix lemn
Defrișările ilegale de la Băile Felix. Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu: „Am avut comunitatea care a făcut presiune”
Ședință de guvern.
Topul vizibilității miniştrilor. Diana Buzoianu urcă pe locul 2, iar Radu Marinescu pe 6. Capul listei rămâne neschimbat
diana buzoianu face declaratii
Ministrul Mediului: Autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate
arbore mare taiat
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix: „Este infracțiune”
camion care transporta lemne
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a combate „o metodă clasică de furt” de lemne
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse...
bancnote de euro
Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a...
loc crima cenei
Crima din Cenei. Mărturiile mamei copilului de 13 ani: „Am peste 500...
Ultimele știri
Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink
Descoperire macabră în Slobozia. Polițiștii au aflat cui aparțin rămășițele găsite pe câmp
Cum păcălesc firmele din Asia taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE. Experți: România încasează mai puțin la buget
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unde trebuie să călătorești în 2026, în funcție de zodie. Destinația care îți poate schimba viața
Cancan
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate...
Fanatik.ro
Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi Sport
O actriță de 23 de ani a furat toate privirile la finala Australian Open: "Puteți să ne-o arătați doar pe ea?"
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
Cum a ajuns eliminarea CASS la pensie pe masa Înaltei Curți? Miza: 1.000.000.000€ restituți pensionarilor
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”