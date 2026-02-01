Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, consideră că împăduririle din România nu țin pasul cu tăierile ilegale, adăugând că nu există presiune pe primării pentru a pune la dispoziție terenurile necesare pentru plantarea de arbori.

„Împădurile din România nu cred că țin pasul cu tăierile ilegale, pentru că efectul tăierilor ilegale se cumulează. Avem niște bani acum până la sfârșitul lui 2026. Tăierile ilegale sunt din toți anii precedenți, din ultimii 30 de ani, și vor fi și în anii viitori, dacă nu se schimbă ceva în abordarea politică a acestei zone. Noi, prima oară țin minte că la discuțiile pe PNRR aveam în vedere 56.000 de hectare de împăduriri. Dar s-a plecat prost de la bun început, pentru că trebuia să ai terenurile astea ca să le poți împăduri. Noi nu vorbim de terenuri care sunt deja în fondul forestier, împădurești alte terenuri, ori noi nu am avut aceste... Nu, nu s-a făcut niciun demers ca să avem aceste terenuri. De exemplu, Moldova, unde au în vedere 100-40.000 de hectare”, a spus Berceanu în emisiunea „În fața ta”.

Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu a vorbit și despre seceta care afectează sudul țării, unde „nici pepenii nu mai cresc”: „Noi de-abia vom putea împăduri 18.000, ca să avem așa niște numere. Terenurile sunt date de primării. Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri, care sunt degradate total. De ce? Pentru că pe aceste terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA. Am fost în sudul țării, în deșertul României, în Sahara României, în Oltenia. Nici pepenii nu mai cresc acolo, pentru că e mult prea multă secetă. Dune de 16, 18, 20 m înălțime, dune de nisip, dar primăvara vine cineva, aruncă din mână niște semințe și primesc niște subvenții. Nici măcar nu mai vin să recolteze, că nu au ce. Primesc niște subvenții în loc ca terenurile acelea să intre într-un program de împădurire. Aici iarăși avem o mafie a subvențiilor”.

Octavian Berceanu consideră că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a sosit „pe un teren infertil”: „Din păcate, doamna Diana Buzoianu a venit pe un teren infertil, nu este de specialitate, nu a lucrat în domeniu. Nici conjunctura actuală nu o ajută, pentru că majoritar primarii sunt de la PSD și PNL. Nu există nici măcar o strategie. Este un heirupism de a trage banii ăștia în ultimul moment”.

