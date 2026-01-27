Live TV

Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a combate „o metodă clasică de furt” de lemne

camion care transporta lemne
Transporturile de lemne, în vizorul autorităților. Foto: Profimedia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că aplicaţia SUMAL a fost actualizată, începând de marţi, în aşa fel încât firmele care fac transporturi de lemne să fie obligate nu doar să încarce avizul aferent fiecărui transport în aplicaţia SUMAL, ci şi să aştepte încărcarea acestuia în platformă, în aşa fel încât să nu mai poată fi realizate mai multe transporturi în baza unui singur aviz.

„În momentul de faţă, pe legislaţie, se spune foarte clar: toate depozitele trebuie să aibă internet. Deci tu, când ai luat lemnul de acolo, trebuie să emiţi, dar să şi încarci avizul. Şi asta am şi făcut. Astăzi s-a modificat, la aplicaţia SUMAL, în momentul de faţă lângă depozit nu se mai pot doar emite avizele, trebuie să fie şi încărcate, altfel nu poţi să îl încarci pe parcurs, dacă te opreşte Poliţia şi nu ai încărcat avizul, din păcate, ştim cu toţii, ai făcut o ilegalitate. Şi am modificat în momentul de faţă, pentru ca această metodă să nu mai poată să fie folosită şi le mulţumesc reprezentanţilor STS că au înţeles şi au modificat aplicaţia chiar în timp record”, a afirmat ministrul Mediului, marţi seară, la Euronews România, potrivit News.ro. 

Diana Buzoianu a explicat că a solicitat actualizarea aplicaţiei după ce societatea civilă i-a adus la cunoştinţă „o metodă clasică de furt”, aceea prin care avizele emise de firmele care transportau lemn aparent încărcau avizul în aplicaţie, după care, imediat, opreau internetul pentru ca avizul să nu se încarce, iar dacă erau oprite transporturile în trafic de către organele de control transportatorii deschideau internetul şi lăsau să se încarce avizul, iar dacă nu, transportul nu era înregistrat. 

Ministrul a explicat că au fost descoperite aproximativ 7.000 de transporturi „suspecte”, pentru care a fost nevoie de zeci de minute sau chiar de ore întregi să fie încărcate în sistem. 

„Asta înseamnă că transportatorul a stat ore întregi fără internet pornit, iar dacă s-a întâmplat ceva, un control, orice, şi-a aprins internetul şi s-a încărcat avizul”, a explicat Buzoianu.

