Cum păcălesc firmele din Asia taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE. Experți: România încasează mai puțin la buget

Data publicării:
curier colet livrat la usa
Foto: Guliver/Getty Images

Firmele din Asia au găsit metode pentru a scăpa de taxele vamale pe colete. Pachetele ar fi expediate în alte țări unde nu a fost implementată măsura, după ce România și Italia au introdus de la începutul anului taxa pe pachetele mai ieftine de 150 euro, potrivit Adevărul. În țara noastră, cei care fac astfel de comenzi plătesc în plus 25 lei.

România și Italia sunt singurele țări din Uniunea Europeană care au introdus de la 1 ianuarie 2026 taxe pentru coletele mai ieftine de 150 euro, provenite din afara spațiului comunitar. În Italia taxa este de 2 euro (10 lei), în România este 25 lei.

Chiar dacă pare un posibil câștig al statului din plata taxelor, specialiștii spun că aceste taxe pot să genereze chiar pierderi statului. Specialiștii de la Asociația Comisionarilor în Vamă, citați de Adevărul, atrag atenția asupra faptului că firmele chinezești răspund acestor taxe prin mutări logistice în ceea ce privește transportul mărfii. Deja mai multe platforme nu mai livrează coletele direct în România, ci în Ungaria, pentru a nu mai plăti taxele vamale. La noi, clientul final, totuși, plătește cei 25 lei.

Statul român îi încasează de la curier, pentru că se ia în calcul raționamentul clientului de pe teritoriul României, însă banii ar fi mult mai puțini pentru bugetul statului, spun cei de la Asociația Comisionarilor în Vamă, în comparație cu taxele vamale și aeroportare încasate pentru ca mărfurile să ajungă direct la noi în țară.

De la mijlocul acestui an, UE vrea să introducă o taxă logistică de 3 euro pe aceste colete mai ieftine de 150 euro, la nivelul tuturor țărilor.

