Video Incendiu în Piața Romană: semafoare scoase din funcțiune într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală

masini pompieri
Pompieri. Foto. Shutterstock

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață în zona Piața Romană din București, unde un fum dens și negru a început să iasă din asfalt, provocând panică printre trecători și perturbând circulația într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală. Mai multe semafoare au fost scoase din funcțiune, iar traficul a fost afectat.

Martorii au alertat autoritățile prin apel la 112 după ce au observat coloanele de fum ridicându-se din zona carosabilului, potrivit Digi FM.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au început operațiunile pentru localizarea și stingerea incendiului.

Primele informații arată că focul ar fi izbucnit la cablurile electrice aflate în subteran, o problemă care apare frecvent în zonele urbane intens circulate, unde rețelele de infrastructură sunt suprasolicitate.

Fumul gros a fost vizibil de la distanță, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului și pentru a elimina eventualele riscuri pentru populație și pentru traficul din zonă.

Incidentul a afectat direct circulația din Piața Romană, după ce sistemele de semaforizare au încetat să mai funcționeze.

Șoferii au întâmpinat dificultăți în traversarea intersecției, iar în zonă s-au format blocaje de trafic.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat victime, însă intervenția pompierilor este în desfășurare.

Editor : Ș.A.

