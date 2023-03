Reforma pensiilor nu se realizează pentru a lua bani de la unii sau a da bani altora, ci trebuie creat un sistem sustenabil ca pensionarii să-și primească drepturile și peste 10, 20 și 30 de ani, a transmis miercuri președintele Klaus Iohannis, prezent la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European de primăvară şi Summitul Euro. Pe de altă parte, șeful statului spune că nu vrea să dea sugestii „de la un microfon” celor care se ocupă de proiect, ci se așteaptă ca guvernul să se ocupe de reformă.

„Trebuie să vedem fondul problemei, sistemul de pensii trebuie să fie sustenabil. Mai simplu, pensionarii trebuie să-și primească drepturile pentru o viață muncită, dar trebuie să avem grijă ca și peste 10 ani, 20 de ani și 30 de ani pensionarii să-și primească pensia. Asta înseamnă ca sistemul de pensii să fie sustenabil și scopul reformei sistemului este acesta. Reforma nu se realizează pentru a lua anumiți bani de la unii sau pentru a da bani la alții. Trebuie creat un sistem sustenabil și ăsta trebuie să fie proiectul pe care mă aștept să-l înainteze ministerul de resort, guvernul și să fie promovat de coaliție. Nu cred că este cazul să dau eu sugestii de la un microfon din Bruxelles celor care lucrează pe proiectul de pensii. Trebuie să ne amintim fondul discuției și el este acesta: pensionarii au dreptul la pensia lor, o pensie din care pot trăi, care se calculează echitabil pentru toată lumea și care este garantată a la longue”, a spus Iohannis.

În timp ce președintele așteaptă ca guvernul să înainteze proiectul de pensii, ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș sugera miercuri că România ar putea renunța la reforma pensiilor, asumată de țara noastră în PNRR. „Sunt țări precum Bulgaria, precum Lituania care au renunțat la mari reforme”, spune ministrul, care precizează că „dacă iei decizia radicală de reformare a sistemului de pensii speciale trebuie asumat și consecința aceasta a migrării forței de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice”, a declarat acesta.

Boloș spunea că în guvern este cunoscut „ nivelul de rigurozitate și exigența pe care o are Comisia Europeană” în privința reformei pensiilor speciale. „Domnii miniștri cunosc nivelul de rigurozitate pe care îl impune Comisia Europeană. Sunt convins că vom avea un proiect de lege care să fie punctul de plecare în procesul de validare cu Comisia Europeană. Săptămâna viitoare fiind Comisia Europeană în vizită pentru PNRR se vor putea pune întrebări și dialogul acesta trebuie să ducă spre un anumit rezultat. Aceste amendamente vin să clarifice și mai bine solicitările și observațiile Comisiei Europene. Ușor, ușor vom avea o direcție în ceea ce privește pensiile speciale, spunea ieri ministrul Fondurilor Europene.

Alinierea aceasta se poate face foarte simplu, mai complicat este partea de consecință pentru că sunt serviciile publice de importanță strategică pentru România. Eu am spus de posibilitatea utilizării procedurii contradictorii atunci când argumentele sunt în favoarea noastră în ceea ce privește nerespectarea PNRR. Trebuie să avem argumentele necesare, solide, pentru ca procedura contradictorie să nu fie pierdere de vreme. Nu am spus că utilizăm procedura contradictorie pentru situațiile în care le avem și care nu sunt pe placul nostru în ceea ce privește reformele. Aceste simulări care se vor face, pe măsură ce se înaintează pentru a răspunde observațiilor Comisiei, vor duce spre un anumit rezultat. Când vom avea cererea de plată numărul 3 trebuie să punem pe masa Comisiei un proiect aprobat de Parlament. Cum vom ajunge la validarea cu Comisia, am dat exemplu, sunt țări care vâzând consecințele unei reforme, au luat decizia uneori chiar curajoasă de a renunța la anumite reforme. Eu nu spun că vom avea o cale de urmat sau alta, e prematur. Să vedem cum se finalizează discuțiile în grupul de lucru și vom vedea dacă suntem în situația în care să dăm explicații și să aducem argumente”, a spus ministrul Marcel Boloș.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat și a dat asigurări că „România nu va pierde niciun euro” din PNRR. „Am înțeles că acum nimeni nu mai dă nicio explicație cu ce au trecut în PNRR. În continuare cred că e datoria mea să vin să explic. Nu suntem întârziați, nici cu termenul depășit (...) Eu știu că avem un PNRR care a fost ținut ascuns, semnat de anumiți miniștri și trimis la Bruxelles. Există acolo jalonul cu pensiile speciale. (...) A fost un guvern al României care secret și-a asumat anumite jaloane. Cred că Ministerul Apărării, cred că domnul prim-ministru Ciucă era ministrul Apărării, ministerul de Intern, era domnul Bode, ministrul Justiției era domnul Stelian Ion, la ministerul Muncii era doamna de la PNL. Am înțeles că acum nimeni nu mai dă nicio explicație ce au trecut în PNRR. Eu consider că e de datoria mea să vin și să explic. Ne trebuie o abordare corectă să îndeplin jalonul și nu se pierde niciun euro. Nu suntem nici întârziați, nici cu jalonul neîmplinit”, a declarat Marcel Ciolacu.

