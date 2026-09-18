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Nicușor Dan va zbura în Statele Unite cu un avion folosit și de președintele Iohannis

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Călătoria lui Nicușor Dan în SUA va fi realizată cu un avion privat utilizat anterior și pentru vizitele președintelui Iohannis. Foto: Global Jet
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Administrația Prezidențială va închiria un avion de la o companie din Luxemburg, pentru deplasarea lui Nicușor Dan la New York, programată pentru 23 septembrie.

Președinția continuă astfel colaborarea cu Global Jet și va închiria un avion privat de tip Dassault Falcon 8X, scrie Boarding Pass.

Potrivit acestui site, cu un Falcon 8X a mai făcut deplasări și președintele Iohannis, însă doar pe zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, cea mai îndepărtată destinație pentru care a fost închiriat de la Global Jet un avion Falcon 8X fiind Reykjavik (Islanda).

Boarding Pass scrie că nu se cunoaște costul deplasării președintelui la New York, însă la vizita anterioară din SUA, la Washington, Administrația Prezidențială a plătit pentru închirierea unui avion Țiriac Air 200.000 de euro.

În 2021, pentru vizita oficială a fostului președinte Iohannis la Adunarea Generală ONU de la New York, Administrația Prezidențială a plătit către Global Jet circa 280.000€.

Editor : S.S.

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