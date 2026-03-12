Muzicianul Iulian „Mugurel” Vrabete, membru al formaţiei Holograf, a murit la vârsta de 70 de ani.

"Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel", se arată în mesajul trupei Holograf postat pe pagina oficială de Facebook.

"A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească", notează Tudor Chirilă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, Iulian Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură. În timpul studiilor, el a înfiinţat formaţia Basorelief, la Club A.

După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la Bucureşti.

Ulterior, s-a stabilit la Bucureşti şi s-a alăturat Holograf în 1987, fiind compozitor şi textier.

Editor : B. G.