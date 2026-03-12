Live TV

Video Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul formaţiei Holograf, a murit. Mesajul colegilor din trupă după aflarea veștii

Data actualizării: Data publicării:
Iulian-Mugurel-Vrabete
Mugurel Iulian Vrabete a murit la vârsta de 70 de ani/ Sursă foto: Facebook/Holograf

Muzicianul Iulian „Mugurel” Vrabete, membru al formaţiei Holograf, a murit la vârsta de 70 de ani.

"Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.
Drum lin, Mugurel", se arată în mesajul trupei Holograf postat pe pagina oficială de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească", notează Tudor Chirilă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, Iulian Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură. În timpul studiilor, el a înfiinţat formaţia Basorelief, la Club A.

După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la Bucureşti.

Ulterior, s-a stabilit la Bucureşti şi s-a alăturat Holograf în 1987, fiind compozitor şi textier.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marius Bațu pe scena cu chitara si lumanari
A murit folkistul Marius Baţu, fost membru al formațiilor Poesis și Pasărea Colibri
leo iorga fb
Artiștii îşi iau la revedere de la Leo Iorga. Trupa Cargo: De astăzi lumea muzicală va fi mai săracă
concert cetate1
30.000 de persoane la concertele de sâmbătă, de la Toamna Orădeană. Autorităţile au anunţat, duminică, măsuri antiaglomeraţie
bittman
Dan Bittman, în centrul unui scandal uriaș, după ce l-a lăudat pe scenă pe primarul sectorului 5
mihai-coman holograf
Doliu în trupa Holograf. Mihai Coman, un vechi membru, a murit
Recomandările redacţiei
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru...
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump...
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească...
Ultimele știri
„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”
Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului
Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Motivul pentru care Matthew Fox, starul din „Lost”, a părăsit Hollywood-ul în apogeul celebrității sale: „Era...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „2025 nu a fost anul meu!” Ce planuri are...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...