Anunțul trupei Holograf privind concertele programate, după moartea basistului Mugurel Vrabete

Concertele programate ale trupei Holograf vor avea loc conform calendarului stabilit, a anunțat formația joi, după moartea basistului Mugurel Vrabete. Fanii trupei își pot lua rămas bun de la Mugurel Vrabete vineri și sâmbătă.

„Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, a anunțat trupa joi, pe Facebook.

Memebrii trupei au mai precizat că cei care doresc să își ia rămas bun de la Mugurel Vrabete o pot face vineri, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești.

Muzicianul Iulian „Mugurel” Vrabete, membru al formaţiei Holograf, a murit joi, la vârsta de 70 de ani.

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, Iulian Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură. În toamna anului 1977, pe când era student în anul II, i se propune să alcătuiască o trupă de la Arhitectură, cu care să participe la spectacolul anual de deschidere a Clubului A.

Aşa a luat naştere trupa Basorelief, a cărei muzică se îndreaptă hotărât spre rock-ul progresiv instrumental şi cu care, pe tot parcursul studenţiei, până în 1982, a câştigat festivaluri, mari premii, a făcut imprimări pe LP, la casa de discuri Electrecord.

În ianuarie 1987, Iulian „Mugurel” Vrabete s-a alăturat celor de la Holograf, în calitate de basist şi backing vocal, înlocuindu-l pe Marti Popescu, plecat definitiv din ţară.

