Ana Birchall, la final de mandat la Justiție: Ministerul a fost sub asediu

Ana Birchall a declarat, marți, la finalul mandatului de ministru al Justiției, că, de multe ori, Ministerul Justiției a fost sub asediu. „În ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii”, a spus Birchall.

Ministrul Ana Birchall a declarat, marți, că este mulțumită de modul în care lasă Ministerul Justiției și speră ca noul ministru să continue ceea ce s-a făcut bine.

„Am asistat numeroase autorități inclusiv din alte state pe anumite proceduri. Am și câștigat dintre ele. Nu pot să spun foarte mult public, de exemplu Popoviciu... Noi am câștigat în vară, e o procedură în derulare. Cred eu că ne-am îndeplinit datoria față de românii care au investit încredere în mine, care au investit încredere în toți profesioniștii din acest minister, pentru că, deși de multe ori Ministerul a fost sub asediu, și în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și de aplicarea legii”, a spus Ana Birchall, fost ministru al Justiției în Cabinetul Dăncilă.

Întrebată ce sfat îi dă noului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în privința Secției Speciale, Birchall a răspuns că nu își permite să dea sfaturi.

„Nu o să îmi permit eu să dau sfaturi. Eu sper ca lucrurile bune pe care noi le-am început, pe care le-am făcut, să fie continuate”, a mai spus Ana Birchall.

Dintre proiectele începute, fostul ministru al Justiției a amintit de deblocarea proiectului de informatizare, în cadrul căruia în data de 5 decembrie va avea loc ultima achiziție de calculatoare. Potrivit Anei Birchall, informatizare la nivelul instanțelor de judecată nu s-a mai realizat în ultimii 10 ani de zile.