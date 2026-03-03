Live TV

Ministrul Justiției, la bilanțul de activitate al Parchetului General. Câte dosare au fost soluționate în 2025

Ministrul Justiției Radu Marinescu, la prezentarea bilanțului PÎCCJ pe 2025. Foto: just.ro
În 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a gestionat peste 1,75 milioane de cauze, finalizând peste 530.000 de dosare, potrivit bilanțului prezentat, marți, de Radu Marinescu. ministrul Justiției a subliniat că rezultatele au fost obținute în ciuda deficitului de resurse umane și reflectă profesionalismul și adaptabilitatea sistemului judiciar în fața unor provocări interne și regionale complexe.

Astfel, conform datelor prezentate, anul trecut sistemul judiciar a gestionat peste 1,75 milioane de cauze, dintre care peste 530.000 de dosare au fost finalizate, marcând o stabilizare vizibilă a volumului de lucru după un deceniu.

„Anul 2025 a fost unul solicitant pentru sistemul judiciar, marcat de creșterea volumului de activitate și diversificarea fenomenului infracțional, aspecte care au necesitat adaptarea permanentă la noile realități sociale, economice și tehnologice”, a explicat Radu Marinescu, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Justiției.

El a precizat că aceste rezultate au fost obținute în ciuda unui deficit semnificativ de resurse umane, reafirmând angajamentul Ministerului Justiției de a susține consolidarea personalului, stabilitatea managerială și eficiența instituțională prin dialog șis cooperare:

„Oficial, suntem disponibili să susținem toate demersurile necesare consolidării resursei umane, stabilității manageriale și eficienței instituționale, prin dialog constant și cooperare loială cu toți factorii implicați”, a spus Marinescu.

Combaterea criminalității și digitalizarea sistemului

Un accent deosebit a fost pus pe criminalitatea economico-financiară și recuperarea prejudiciilor. Ministrul a subliniat că eficiența urmăririi penale trebuie să se reflecte și în capacitatea statului de a identifica, indisponibiliza și valorifica produsul infracțiunii.

„Mesajul nostru este clar: criminalitatea trebuie să înceteze să fie profitabilă”, a subliniat Marinescu.

În plus, Radu Marinescu a evidențiat necesitatea accelerării transformării digitale a sistemului judiciar, menționând că interoperabilitatea sistemelor informatice și consolidarea infrastructurii IT sunt condiții esențiale pentru eficiență și credibilitate instituțională.

„Aproape orice formă de criminalitate are astăzi o componentă digitală, iar sistemul judiciar trebuie să se adapteze acestei realități”, a mai spus el.

Rol strategic în context regional și protecția minorilor

Ministrul Justiției a subliniat rolul strategic al Ministerului Public în apărarea ordinii constituționale și a statului de drept, în contextul regional marcat de conflicte militare și amenințări hibride. Implementarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2025–2030 și a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2025–2029 reprezintă repere esențiale pentru consolidarea rezilienței instituționale.

De asemenea, protecția persoanelor vulnerabile, în special a minorilor, a fost un punct central:
„Actul de justiție în aceste cauze înseamnă nu doar sancțiune, ci și protecție, rigoare și empatie instituțională. Reiterăm angajamentul Ministerului Justiției pentru sprijin instituțional și pentru consolidarea încrederii publice în actul de justiție”, a afirmat Radu Marinescu.

