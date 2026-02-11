Live TV

Video Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate

Data publicării:
Radu Marinescu
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Digi24, că există posibilitatea ca dezbaterile privind proiectul Guvernului de diminuare a pensiilor magistraților să fie reluate la CCR, dacă toți cei 9 judecători nu pot fi prezenți la luarea deciziei.

„Astfel de demersuri țin de limitele fie exercitării unor drepturi individuale, fie ale exercitării unor prerogative instituționale. Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională privind acest proiect al Executivului. Există niște reguli în normativele care reglementează funcționarea CCR. 

Dacă s-ar decide reluarea dezbaterilor, ar însemna ca această cauză să fie repusă pe rolul CCR, să se reia procedura de dezbatere și apoi să rămână din nou în deliberare. Și aceasta ar fi cronofagă. Există și această posibilitate”, a declarat Radu Marinescu.

După patru amânări, Curtea Constituțională are programată miercuri o ședință în care ar trebui să anunțe o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Însă apar mai multe obstacole. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Digi Sport
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiția nu poate fi acaparată într-un conflict de interese”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR, așteptată să dea o decizie privind pensiile magistraților. Motivele pentru care judecătorii ar putea amâna din nou ședința
Dacian C. Dragoș, judecător al Curții Constituționale.
Curtea de Apel București decide azi asupra suspendării numirilor la CCR pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal
SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București sesizează Curtea Constituțională
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile...
Extruded political Map of European Union with relief without United Kingdom after anticipated Brexit. Texture made of Blue EU flag with gold stars incrusted in 3D shape on a white background.
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”...
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
European Union and gas crisis - EU flag over a gas stove
Liderii din Europa Centrală avertizează: prețurile mari la energie...
Ultimele știri
România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup
Un mesaj de comemorare a victimelor genocidului armean din 1915, publicat de JD Vance, a fost șters: contravine poziției Turciei
UE înăsprește regulile privind imigrația. Măsură dură a Parlamentului European: ce se va întâmpla cu solicitanții de azil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Alba, criticată pentru dansul din show-ul de la Super Bowl: "Chiar mă scoate din sărite"; "Nici măcar...
Cancan
Mihai Bendeac, acuzat că a pipăit o minoră în public. Cum reacționează actorul după incident: 'Mâine...
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
Olivia Colman dezvăluie cum a rezistat mariajul cu Ed Sinclair: „Nu suntem mari certăreți, iar asta ne-a...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Margot Robbie, despre cel mai jignitor cadou primit vreodată: „Era o carte care îmi spunea să mănânc mai...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani