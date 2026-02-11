Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Digi24, că există posibilitatea ca dezbaterile privind proiectul Guvernului de diminuare a pensiilor magistraților să fie reluate la CCR, dacă toți cei 9 judecători nu pot fi prezenți la luarea deciziei.

„Astfel de demersuri țin de limitele fie exercitării unor drepturi individuale, fie ale exercitării unor prerogative instituționale. Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională privind acest proiect al Executivului. Există niște reguli în normativele care reglementează funcționarea CCR.

Dacă s-ar decide reluarea dezbaterilor, ar însemna ca această cauză să fie repusă pe rolul CCR, să se reia procedura de dezbatere și apoi să rămână din nou în deliberare. Și aceasta ar fi cronofagă. Există și această posibilitate”, a declarat Radu Marinescu.

După patru amânări, Curtea Constituțională are programată miercuri o ședință în care ar trebui să anunțe o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Însă apar mai multe obstacole. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.

