Live TV

Cazul băiețelului înecat la Timișoara: Educatoarea care administrează Centrul Educațional a fost arestată preventiv

Data actualizării: Data publicării:
femeie cu catuse la maini
Foto: Getty Images

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de 1 an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a transmis, miercuri, că educatoarea care administrează centrul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat a fost arestată preventiv.

În cazul femeii, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru ucidere din culpă.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva acelei decizii, iar marţi judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia şi au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările din dosar sunt desfăşurate de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara - Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

În 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.

Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienţi la restaurantul care are program doar seara.
Educatoarea care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat la un moment dat să îşi facă o cafea şi i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare. La întoarcere, ea i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Pe fetiţă a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoşi la recreere. Ulterior, a fost găsit şi băieţelul care şi-a pierdut viaţa în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgenţă 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, însă în ciuda manefrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

Ofiţerii de la Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au deschis un dosar penal şi i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este şi administrator şi coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar şi pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă.

”Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla...
Ultimele știri
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
Michelle Obama vine în premieră în România. Este cunoscut un singur eveniment pe agenda ei
O cauză mai puțin cunoscută a durerilor de umăr
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Clădirea aeroportului din Timișoara.
Un fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara a fost trimis în judecată. Și-ar fi reînnoit ilegal mandatul
camin studentesc timisoara
Studenții au început goana după cazări. Cum arată viața în cel mai modern cămin din România, inaugurat în acest an
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz: Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% trebuie să se facă pe costuri, nu pe posturi
banda galbena politie
Cazul băiețelului de 1 an și 8 luni înecat la Timișoara: educatoarea Centrului Educațional va fi cercetată sub control judiciar
femeie arestata, catuse
Administratoarea centrului educațional unde un copil de 1 an și 8 luni a murit înecat, reținută pentru ucidere din culpă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Gafa de protocol a lui Trump la Castelul Windsor! Kate Middleton a mai putut doar să zâmbească. Melania a...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”