Noi detalii în cazul copilului înecat la Timișoara: educatoarea a mai pierdut o fetiță în aceeași zi. Plecase să își ia o cafea

Educatoarea, care a plecat la un moment dat să îşi cumpere o cafea, i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.

La întoarcere, ea i-a încolonat pe cei mici pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc.

Pe fetiţă a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoşi la recreere. Ulterior, a fost găsit şi băieţelul, care însă şi-a pierdut viaţa în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgenţă 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, dar în ciuda manefrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

Ofiţerii de la Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au deschis un dosar penal şi i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este şi administrator şi coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar şi pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă, iar marţi a fost dusă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.