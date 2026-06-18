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Cum răspunde Ciprian Ciucu la acuzațiile DNA: „Pică prost, într-un context prost”

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Inquam Photos / George Călin
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Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este cercetat într-un dosar de corupție și a fost plasat sub control judiciar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el susține că nu a primit bani și că nu a condiționat emiterea unor documentații de urbanism de obținerea unor foloase.

Reacția lui Ciucu vine după ce a fost audiat joi timp de aproximativ trei ore la DNA. Ulterior, procurorii au transmis că acesta este vizat într-un dosar disjuns dintr-o anchetă privind modul în care au fost obținute autorizații pentru desfășurarea activităților din domeniul jocurilor de noroc.

În mesajul publicat joi pe rețeaua socială, Ciprian Ciucu afirmă că acuzațiile l-au surprins: „A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea”.

Primarul susține că nu cunoaște originea acuzațiilor și afirmă că va afla mai multe după ce va avea acces la dosar împreună cu avocații săi. „Cu privire la acuzația de luare de mită... Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar”, a transmis Ciucu.

Acesta respinge însă acuzațiile formulate de procurori și susține că dosarul îl va obliga să aloce timp pentru apărarea sa, într-o perioadă în care are numeroase proiecte administrative în desfășurare.

„Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea”, a declarat el.

Ciucu a precizat că își va continua activitatea la Primăria Capitalei și că nu intenționează să își reducă aparițiile publice: „Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce!”.

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În finalul mesajului, el a anunțat că va colabora cu autoritățile judiciare și că va încerca să își demonstreze nevinovăția în cadrul procedurilor legale. „Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, a afirmat acesta.

DNA a transmis ulterior că dosarul în care este cercetat Ciprian Ciucu a fost disjuns dintr-o anchetă mai amplă privind obținerea unor autorizații pentru activități din domeniul jocurilor de noroc. Potrivit procurorilor, alte persoane vizate în cauză au fost arestate preventiv, la propunerea anchetatorilor. 

Editor : M.I.

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