Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber

Doi dintre cei 3 minori care au înjunghiat un taximetrist, cu vârste de 15 și 16 ani, au fost arestați preventiv pentru tentativă de omor. Pentru cel de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu s-a luat nicio măsură preventivă.

Cei doi minori de 15 și 16 ani, care au atacat un taximetrist în vârstă de 54 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În urma audierilor și activităților de procedură penală, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată din tâlhărie și vătămare corporală în tentativă de omor, iar dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș.

Cei doi au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, iar alături de ei s-a aflat și un minor de 13 ani, față de care legea nu permite luarea unor măsuri penale, întrucât acesta nu a împlinit încă vârsta de 14 ani.

Taximetristul i-a preluat cei trei minori dintr-o zonă din municipiul Târgu Mureș și urma să îi transporte în localitatea Porumbeni. Pe parcursul cursei, când se apropiau de destinație, tinerii au spus că nu vor să plătească. În acel moment, șoferul a coborât din autoturism, iar cei trei s-au înfuriat și l-au atacat.

Bărbatul a fost înjunghiat cu un cuțit și lovit în zona feței, după care agresorii au fugit de la fața locului. Deși rănit, taximetristul a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor. La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, precum și un echipaj medical, care l-a transportat pe bărbat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Polițiștii au reușit rapid să îi identifice și să îi prindă pe cei trei minori, care au fost duși la audieri. În urma acestora, adolescenții de 15 și 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore. În cazul celui de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu pot fi dispuse măsuri penale, întrucât nu a împlinit încă 14 ani.

Totodată, Protecția Copilului din Mureș a fost sesizată în legătură cu acest caz, iar ancheta este în desfășurare.

