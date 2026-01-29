Conflict în interiorul CSM. Secţia pentru procurori îi acuză pe colegii judecători că au restricţionat accesul la dosare

Secţia pentru procurori a CSM îi acuză pe colegii judecători din Consiliu că au restricţionat „fără nicio justificare logică şi fără o alternativă funcţională” accesul procurorilor la aplicaţia ECRIS a instanţelor cu dosarele în format electronic, informează Agerpres.



Într-un comunicat transmis joi, Secţia pentru procurori din CSM spune că, începând cu data de 11 decembrie 2025, a primit mai multe sesizări din partea parchetelor despre faptul că, prin Nota cu nr. 1/16246/2025/04.11.2025 a Serviciului Informatică şi Statistică Judiciară privind situaţia drepturilor de acces la aplicaţia ECRIS, aprobată în şedinţa Comisiei nr. 3 - "Digitalizare" a Secţiei pentru judecători a Consiliului, s-a decis că accesul în aplicaţia ECRIS a instanţelor să fie configurat doar pentru personalul instanţelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.



S-a mai hotărât atunci ca accesul electronic la dosarul altor participanţi la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic.



„Începând cu data de 27 ianuarie 2026, numeroase unităţi de parchet au sesizat Secţia pentru procurori cu privire la faptul că nu mai au acces la aplicaţia ECRIS a instanţelor, fapt care determină imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii judiciare. Verificând stadiul implementării aplicaţiei DEN (Dosarul Electronic Naţional) la Ministerul Justiţiei, Secţia de procurori a fost înştiinţată că aceasta este operaţională 'în proporţie de aproximativ 80%', existând posibilitatea ca în câteva săptămâni aplicaţia să poată fi accesată de majoritatea parchetelor din România. În acest context, decizia Comisiei nr.3 a Secţiei de judecători lipseşte procurorii care efectuează activitate judiciară (susţin rechizitorii şi alte soluţii în faţa judecătorului, intră în cauze civile, etc) de orice mijloc tipic de acces la dosare”, arată Secţia pentru procurori a CSM.



În acest context, Secţia pentru procurori consideră că restricţionarea accesului Ministerului Public, ca reprezentant al intereselor generale ale societăţii, la aplicaţia ECRIS, „fără nici o justificare logică şi fără o alternativă funcţională", reprezintă "expresia unei greşite înţelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal”.



În consecinţă, Secţia pentru procurori a decis joi, în unanimitate, să ceară „celor care au luat astfel de decizii să restabilească ordinea iniţială şi să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanţelor”.

