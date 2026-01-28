Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Sergiu Niculescu, a declarat, luni, la Digi24, că reorganizarea instituției, care presupune reduceri de personal și tăieri salariale, a fost realizată integral, în termenul stabilit de lege, și că măsura a avut ca efect direct diminuarea cheltuielilor bugetare cu peste 30%. Întrebat despre procesul aflat pe rolul instanței, în care mai mulți angajați contestă reorganizarea ANRE, Niculescu a precizat că toate măsurile au fost aplicate în baza Legii 145, care impunea un termen-limită de 1 ianuarie 2026 pentru restructurare.

„Noi aveam obligația ca, până la 1 ianuarie 2026, să reducem numărul de posturi din activitățile suport cu 30%, cele din activitățile de specialitate cu 10%, iar ulterior să reducem salariile cu 30%. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în termenul stabilit de lege”, a explicat președintele ANRE.

Acesta a subliniat că, înainte de termenul-limită, conducerea instituției a emis toate ordinele și deciziile necesare pentru punerea în aplicare a reorganizării. În același timp, a recunoscut dreptul angajaților de a contesta măsura în instanță.

„Este dreptul salariaților să conteste această măsură de reorganizare, pe care eu o numesc și de eficientizare. Reducerea bugetului de salarii este clară: imediat ce am aprobat bugetul pe 2026, cheltuielile au scăzut cu peste 30%”, a afirmat acesta.

Președintele ANRE a precizat că joi, 29 ianuarie, este termenul de pronunțare în dosarul prin care se solicită suspendarea reorganizării.

În funcție de decizia instanței, conducerea va ști ce pași urmează.

„Dacă instanța se pronunță în favoarea acțiunii, reorganizarea va fi suspendată. Procesul privind anularea actelor va continua și, din punctul meu de vedere, se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp”, a mai transmis George Niculescu.

El a evitat să facă estimări privind soluția instanței, subliniind că, la nivelul conducerii ANRE, legea a fost aplicată atât „în litera, cât și în spiritul ei”, prin reducerea posturilor de conducere și a salariilor pentru toți angajații instituției.



