Live TV

Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial

Data publicării:
Group of Ukrainian soldiers equipped with modern American assault rifle training at the shooting range outdoor. Armed forces of Ukraine fighting for freedom and protecting the country
Soldați ucraineni la antrenamente. Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images
Din articol
„Linie roșie” în relația cu Rusia Critici la adresa UE și sprijin pentru inițiativele lui Trump Opoziție față de ajutorul militar pentru Ucraina Relații tensionate între Budapesta și Kiev

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a avertizat, joi, că un eventual antrenament al forţelor militare comunitare pe sol ucrainean ar putea conduce la un război mondial.

„Vor ca antrenamentul (forţelor) Uniunii Europene să fie mutat în Ucraina”, a afirmat el în declaraţii pentru presa ungară la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), transmite EFE preluată de Agerpres.

Această propunere, a continuat Szijjarto, este "evident" legată de o iniţiativă anterioară a Franţei şi Regatului Unit de a trimite trupe în Ucraina, invadată de Rusia în urmă cu patru ani.

„Linie roșie” în relația cu Rusia

Potrivit şefului diplomaţiei ungare, prezenţa soldaţilor din state membre UE pe teritoriul Ucrainei ar reprezenta încălcarea unei „linii roşii care ar conduce la o confruntare armată directă între ţările UE şi Rusia”.

Dat fiind că majoritatea celor 27 sunt membri NATO, există riscul unui război între Rusia şi Alianţa Nord-Atlantică, ceea ce, la rândul său, „ar însemna al treilea război mondial”, a insistat ministrul executivului condus de premierul ultranaţionalist Viktor Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin şi un admirator declarat al preşedintelui SUA, Donald Trump.

Citește și: Cum se transformă Ucraina în câmpul de luptă electoral al Ungariei. „Este strategia finală de supraviețuire pentru Viktor Orban”

Critici la adresa UE și sprijin pentru inițiativele lui Trump

Szijjarto a declarat că în cadrul reuniunii CAE s-a menţionat şi faptul că „UE nu este pregătită pentru pace” în Ucraina.

În opinia sa, „Bruxelles este cel mai important obstacol” pe care îl întâmpină "eforturile de pace ale lui Trump” în Ucraina.

„Aceasta face situaţia mai clară ca niciodată: în timp ce preşedintele SUA depune eforturi imense pentru pace, cel mai mare obstacol este Bruxelles-ul, însăşi Uniunea Europeană”, a declarat el, citat într-un comunicat al ministerului pe care îl conduce. Szijjarto a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit un "fanatismul războinic", potrivit MTI.

Ministrul ungar a declarat că mai mulţi dintre omologii săi au descris SUA drept o „provocare” la adresa unităţii UE, încercând să divizeze blocul, ca şi alţi actori geopolitici. „Cred că Uniunea Europeană trăieşte iluzii naive dacă crede că joacă un rol atât de global încât SUA trebuie să ţină cont de noi în vreun fel”, a spus el.

Citește și: Ministrul ucrainean de Externe îl consideră pe Orban „o amenințare pentru poporul maghiar”. Acuzațiile Budapestei la adresa Ucrainei

Opoziție față de ajutorul militar pentru Ucraina

Pe de altă parte, a aprofundat opoziţia categorică a Budapestei faţă de trimiterea de arme Kievului, precum şi faţă de ajutoarele financiare pentru Ucraina în scopuri militare, afirmând că guvernul său nu va sprijini niciodată un ajutor de 1,5 miliarde de euro care, după cum a spus, este deja aproape decis.

O altă propunere despre care Szijjarto a spus că a fost discutată în reuniunea CAE de joi este finanţarea achiziţiei de arme de către Ucraina cu fonduri de la Banca Europeană de Investiţii.

Citește și: Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce acesta îl criticase la Davos: „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată”

Szijjarto a criticat, de asemenea, apelul omologului său ucrainean ca următorul pachet de sancţiuni, care trebuie să fie gata până pe 24 februarie, să vizeze companiile energetice ruseşti, ceea ce, potrivit ministrului, ar întrerupe imediat accesul Ungariei la petrolul şi gazele ruseşti ieftine. "Guvernul se opune cu fermitate acestui lucru", a spus el.

Relații tensionate între Budapesta și Kiev

„Nu este, evident, o coincidenţă faptul că Ucraina a intervenit deschis în campania electorală a Ungariei de partea Partidului Tisza (opoziţia)"” a mai acuzat Szijjarto, insistând că Tisza ar susţine cererile militare şi financiare ale Kievului şi ar atrage Ungaria în război.

Relaţiile Ungariei cu Ucraina sunt tensionate de ani de zile, iar în ultimele săptămâni ministerele de externe ale celor două ţări şi-au convocat reciproc ambasadorii din cauza declaraţiilor liderilor guvernamentali.

Ucraina acuză Ungaria că susţine interesele Moscovei în război, în timp ce Budapesta denunţă faptul că Kievul îngrădeşte drepturile minorităţii maghiare din Ucraina.

Citește și: Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul unui atac american: Am pregătit 1.000 de drone
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE. „Sunt oameni foarte periculoşi”
Hand picking apples
Merele vândute în 13 țări europene sunt contaminate cu un nivel alarmant de „cocktailuri de pesticide” (studiu)
Bombardier rusesc Su-34
Ucraina afirmă că a doborât două avioane de luptă rusești Suhoi Su-34 într-o singură zi
profimedia-1004238930
Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
sediul csm
Conflict în interiorul CSM. Secţia pentru procurori îi acuză pe...
Ultimele știri
Uniunea Europeană a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran drept grupare teroristă
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
BNR, anunț despre evoluția inflației din acest an. Ce spune despre creșterea economică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN