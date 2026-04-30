Dosarul Revoluției, retrimis la Parchetul Militar pentru a patra oară. Decizie în cazul lui Ion Iliescu și Petre Roman

Dosarul Revoluţiei Române se întoarce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, după ce instanţa supremă a admis, joi, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii din acest dosar, între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, dar şi Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre şi partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, este soluţia dată joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei în dosarul Revoluţiei.

Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă şi restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare.

„Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate în cauză. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, după cum urmează: - câte 500 lei pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţi, onorariu parţial, până la prezentarea apărătorilor aleşi; - câte 5087 pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/părţile civile din Tabelele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; - 5116 pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/succesori din Tabelul nr. 10. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului”, se mai arată în soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia de joi, pronunţată în Camera de consiliu, are drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Dosarul Revoluției a fost retrimis ultima oară la Parchetul Militar în 2024, din cauza neregulilor din rechizitoriu, fără a ajunge la judecarea pe fond.

