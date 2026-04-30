Dosarul Revoluției, retrimis la Parchetul Militar pentru a patra oară. Decizie în cazul lui Ion Iliescu și Petre Roman

voican voiculescu roman iliescu
Colaj foto: Gelu Voican Voiculescu (st) - sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea; Petre Roman (mij) - sursa foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei și Ion Iliescu (dr) - sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dosarul Revoluţiei Române se întoarce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, după ce instanţa supremă a admis, joi, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii din acest dosar, între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, dar şi Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre şi partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, este soluţia dată joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei în dosarul Revoluţiei.

Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă şi restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare.

„Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate în cauză. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, după cum urmează: - câte 500 lei pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţi, onorariu parţial, până la prezentarea apărătorilor aleşi; - câte 5087 pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/părţile civile din Tabelele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; - 5116 pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/succesori din Tabelul nr. 10. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului”, se mai arată în soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia de joi, pronunţată în Camera de consiliu, are drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Dosarul Revoluției a fost retrimis ultima oară la Parchetul Militar în 2024, din cauza neregulilor din rechizitoriu, fără a ajunge la judecarea pe fond.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Ion Iliescu și anturajul lui au confiscat revoluția și au executat eficient o lovitură militară, spune procurorul Dosarului Revoluției
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în mandatul lui Ion Iliescu și al lui Boris Elțîn
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu”
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Procurorul Cătălin Ranco Pițu este „moderat-optimist” cu privire la soluționarea Dosarului Revoluției
adrian nastase
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de...
constantin toma in studioul digi24
Constantin Toma: Credeți că PSD-iștii sunt idioți? Sunt mulți...
Ultimele știri
Bolojan anunță că va face publică lista ministerelor cu întârzieri în PNRR: „Să se știe exact unde suntem”
Eurodeputații cer măsuri mai dure pentru hărțuirea online, în contextul în care unul din șase adolescenți este victimă a abuzurilor
Primarul Constantin Toma spune că PSD ar trebui să numească un premier: „Nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Câți bani cere Daniel Bîrligea pe un Mercedes din 2022, cu doar 30.709 de km rulați. Prețul mașinii nu e...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte