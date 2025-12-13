Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu”

Nicușor Dan nu își amintește cu mare plăcere de perioada în care președinte în România era Ion Iliescu, deși a declarat la un moment dat că l-a votat în competiția cu Vadim Tudor.

La „40 de întrebări cu Denise Rifai”, președintele a fost chestionat despre cum l-a judecat Nicușor Dan pe Ion Iliescu?

„Ion Iliescu a fost un politician cu vastă experiență. Pe de altă parte, Ion Iliescu, ca politician, ca președinte în funcție de decizie, a luat niște decizii extrem de discutabile. În momentul Revoluției, în momentul în care a format un Front al Salvării Naționale, care s-a format tranzitoriu, ca să asigure alegeri corecte și după care a devenit competitor politic și a luat 80%”, a spus președintele.

„Să nu uităm de mineriade. Eram student în anul întâi când s-au întâmplat minăriadele și colegi de-ai mei au fost bătuți la propriu. Da de de mineri în sediul și în jurul sediului Universității. Deci, în opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, imediat după căderea comunismului, iar Ion Iliescu este responsabil de asta. Pe de altă parte, ca președinte, nu pot să nu văd că sunt oameni care apreciază ce el a făcut și am încercat să păstrez un echilibru”.

