Un ucrainean şi doi români au fost arestați pentru 30 de zile după ce au încercat să introducă în ţară droguri de mare risc. Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT au descoperit în caroseria mașinii acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.

„La data de 6 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea a 3 inculpați (un cetățean ucrainean și doi cetățeni români), cu vârstele de 32, 33 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc. În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, în vederea consumului propriu”, arată comunicatul de preăs al DIICOT.

Măsurile au fost luate ca urmare a prinderii în flagrant a inculpaților, pe raza municipiului Sighetu Marmației, în timp ce dețineau și transportau, în scopul comercializării, o cantitate de aproximativ 5 kilograme substanță cristalină 3 CMC (drog de mare risc).

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că inculpații au procurat substanța interzisă din Polonia, iar în dimineața de 06.12.2025, în jurul orei 01.00, au introdus-o în România, prin punctul de intrare Petea, ascunsă în caroseria autoturismului.

Foto: DICOT

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus, duminică, arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș și polițiști de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației.

DIICOT mai precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

Editor : Ana Petrescu