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Video „Maestrul spiritual” Ovidiu Dragoș Argeșanu, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală

Data publicării:
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Foto: Ovidiu Dragoș Argeșanu / Facebook
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Ovidiu Dragoș Argeșanu, prezentat drept „maestru spiritual”, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii îl cercetează pentru patru infracțiuni de agresiune sexuală, un viol și o tentativă de viol. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, faptele ar fi fost comise între 2020 și 2025, în timpul unor ședințe de terapie și într-un hotel. Ancheta penală a început după ce publicația Snoop a publicat, în luna mai, mărturiile unora dintre victime.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui Ovidiu Dragoș Argeșanu pe 18 septembrie. Patru zile mai târziu, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 23 septembrie Judecătoria Sectorului 4 a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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Potrivit comunicatului Parchetului, Argeșanu, de profesie terapeut, ar fi agresat sexual trei femei în cabinetul său din Sectorul 4 al Capitalei, în cadrul unor ședințe de dezvoltare spirituală și practici ezoterice. Procurorii susțin că le-ar fi atins în zonele intime fără consimțământul lor, „profitând de autoritatea spirituală și pihologică pe care o avea asupra lor, dar și de faptul că acestea se aflau în imposibilitate de a-şi exprima voinţa”.

Anchetatorii mai susțin că, în 2022, Argeșanu ar fi întreținut un act sexual cu o persoană într-o cameră de hotel din județul Ialomița, profitând de autoritatea pe care o avea asupra acesteia și de faptul că nu își putea exprima voința.

Într-un alt episod, petrecut în 2024 la cabinetul său din București, ar fi încercat să întrețină un act sexual cu o altă persoană, împotriva voinței acesteia. Potrivit procurorilor, persoana a reușit să se retragă, iar fapta a rămas la stadiul de tentativă.

Cercetările sunt efectuate de Serviciul de Investigații Criminale al Poliției Sectorului 4, sub supravegherea procurorului de caz. Parchetul precizează că activitățile din cursul urmăririi penale se desfășoară cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale și „nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție”.

Editor : Ș.A.

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