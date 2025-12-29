În plin blocaj la Curtea Constituțională, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, la Digi24, că nu a primit nicio solicitare de la CCR în legătură cu un studiu de impact al modificării legii pensiilor speciale. El afirmă că judecătorii, în ceea ce privește independența lor, au „obligația de nerecunoștință”.

„Judecătorii, odată numiți la CCR, prin acest mecanism care are o compenentă politică, au obligația de nerecunoștință, să fie total independenți. Ei nu mai pot fi revocați. În consecință, e raspunderea fiecăruia dintre ei pentru ceea ce fac și soluțiile pronunțate.

Mi-e greu să comentez asupra abilității unui organism care nu intră în sfera noastră de compentență și Ministerul Justiției nu are atribuții”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul spune că nu a primit o solicitare de studiu de impact

„Nu cunosc nimic despre un studiu din impact...oficial nu am primit nimic. Ministerul Justiției nu participă la aceste proceduri de la CCR.

Dacă ni se va solicita ceva concret, vom vedea, acționăm cu bună credință”, a mai declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat, luni, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților, că legal întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Ea nu a confirmat, nici infirmat „nimic legat de vreo astfel de solicitare”. Însă a spus, legat de solicitarea unui studiu de impact de la Guvern, că acesta nu este relevant în analiza judecătorilor.

