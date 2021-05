Paramedic SMURD din Constanța, arestat pentru corupere și agresiune sexuală a unei minore

Un paramedic SMURD din Constanța, comandant echipaj și conducător autospeciale la ISU Dobrogea, a fost arestat de Tribunalul Militar București, sub acuzația că a abuzat sexual o minoră, scrie publicația Focus Press. El a fost suspendat din funcție.

Judecătorii Tribunalului Militar București au decis vineri arestarea pentru 30 de zile a plt. adj Adrian Strătilă, acuzat de agresiune sexuală, racolarea minorilor în scop sexual și coruperea sexuală a minorilor.

"Admite propunerea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, formulată conform art.224 C.pr.pen. în dosarul nr.488/P/2021 privind pe inculpatul plt. adj. STRĂTILĂ ADRIAN. În baza art.226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. rap. la art.223 alin.1 lit. b) şi c) şi alin.2 C.pr.pen. dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, începând cu 28.05.2021 până la 26.06.2021 inclusiv, a inculpatului plt. adj. STRĂTILĂ ADRIAN din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de agresiune sexuală prev. de art.219 alin.1 și alin.2 lit. c) C.pen. şi racolarea minorilor în scopuri sexuale prev. de art.222 alin.2 C.pen. rap. la art.221 alin.4 C.pen. (ambele privind persoana vătămată ….), agresiune sexuală prev. de art.219 alin.1 și alin.2 lit. c) C.pen., cu aplic art.35 alin.1 C.pen. şi coruperea sexuală a minorilor prev. de art.221 alin.4 C.pen. (ambele privind persoana vătămată ….), totul cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. În baza art.226 C.pr.pen. raportat la art.230 C.pr.pen. dispune emiterea mandatului de arestare preventivă a inculpatului plt. adj. Strătilă Adrian pentru perioada menţionată. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, inclusiv onorariul avocatului din oficiu desemnat inculpatului, rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.05.2021, ora 13.50, în prezenţa inculpatului. Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 2/2021 28.05.2021", se arată în minuta instanței.

Potrivit unor surse citate de Focus Press, bărbatul ar fi abuzat o minoră de 14 ani.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că Adrian Strătilă, care lucrează din 2007 la această unitate, a fost suspendat pentru 30 de zile din funcție.

"Bărbatul (Adrian Strătilă - n.r.) este angajatul ISU CT din anul 2007, fiind încadrat ca și comandant de echipaj și șofer. Până acum nu a avut niciodată abateri de natură profesională. Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Dobrogea al județului Constanța nu admite și nu încurajează astfel de comportamente, de care ne dezicem complet. Instituția noastră pune accent pe moralitate, disciplina și respect fata de oameni. La nivelul Inspectoratului s-a luat măsură suspendării raporturilor de munca ale acestuia pt 30 de zile, iar ulterior se va decide mai departe", a transmis ISU Constanța.

Editor : B.P.