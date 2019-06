Radu Mazăre, prima declaraţie după extrădare: Mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, Madagascar și România

Radu Mazăre se consideră o victimă şi a românilor şi a malgaşilor. Fostul edil a dat azi primele declaraţii de când a fost extrădat. S-a plâns magistraţilor instanţei supreme că i s-au încălcat drepturile, ba mai mult, că ar fi fost ameninţat de un ofiţer de poliţie şi de un procuror. Pe de altă parte, avocaţii au cerut suspendarea procesului în care este acuzat de luare de mită pentru cartierul social din Constanţa, până când autorităţile malgaşe autorizează continuarea acestuia, aşa cum prevede legislaţia din România.

Fostul primar din Constanţa a dat în faţa instanţei prima declaraţie de când a fost adus în ţară, în urmă cu o lună. Radu Mazăre a vorbit despre ameninţări făcute de un poliţist şi un procuror malgaş.

Prima declaraţie a lui Mazăre: „Consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, Madagascar și România, în momentul în care am fost adus forțat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în fața unei instanțe în statul Madagascar. Deși în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost amenințat ca să îmi dau acordul scris că renunț la orice și doresc sa mă întorc în România, nu am făcut acest lucru.” (sursa: declaraţie ICCJ)

Avocaţii fostului edil cer instanţei să considere extinderea acordului de extrădare, pentru ca acesta să poată fi judecat şi în alte dosare.

Tiberius Bărbăcioru – avocat: Din punctul meu de vedere absolut surprizător este faptul că lipseşte hotărârea judecătorească a statului malgaş prin care să se admită cererea de extrădare. Este o simplă autorizaţie a unui magistrat din statul malgaş.

La rândul său, procurorul de şedinţă a cerut completului să trimită în Madagascar o cerere prin care statul malgaş să îşi dea acordul ca Radu Mazăre să fie judecat şi în dosarul cartierului social.

Apărarea ar vrea să invoce neregulile legate de modul în care Radu Mazăre a fost preluat de poliţiştii români din statul african pentru a îl scoate din spatele gratiilor, deşi e condamnat definitiv încă din februarie la 9 ani de închisoare.

Tiberius Bărbăcioru – avocat: În condiţiile în care hotărârea judecătorească pe baza căreia se exercită mandatul de executare a pedepsei nu a fost recunoscută într-o altă hotărâre judecătorească de către statul Madagascar, ar trebui suspendată executarea până se lămuresc aspectele privitoare la modalitatea legală sau mai puţin legală în care statul roman a făcut această extrădare.

Între timp, Radu Mazăre încearcă să facă detenţia cât mai suportabilă - a cerut să muncească, aşa că a fost repartizat la atelierul de croitorie, iar conducerea Penitenciarului i-a aprobat cererea de a se căsători cu iubita sa.