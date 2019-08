Tudorel Toader revine cu postările pe Facebook după decizia Coaliţiei privind amnistia. "De asta am fost revocat"

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, susţine că motivul pentru care a fost dat afară din Guvern a fost reprezentat de refuzul de a da ordonanțele privind amnistia și grațierea, pentru modificarea codurilor și OUG pentru contestarea hotărârilor pronunțate de către ÎCCJ în completele de 5.

"Doar pentru cei ce vor sa vada/ stie adevarul !

In principal, pentru ca am refuzat :

1. OUG privind amnistia si gratierea;

2. OUG pentru modificarea Codului penal;

3. OUG pentru modificarea Codului de procedura penala;

4. OUG pentru contestarea hotararilor pronuntate de catre ICCJ in completele de 5 judecatori,

...am fost revocat din Guvern !", a scris, pe Facebook, Tudorel Toader.

Tot azi, în urmă cu două ore, Tudorel Toader a mai susţinut într-o postare că asupra sa s-au făcut presiuni pentru a da o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea, dar că a refuzat.

Fostul ministru al Justiţiei a subliniat că legea amnistiei și grațierii se află în Parlament din ianuarie 2017, pe când în fruntea ministerului Justiției era Florin Iordache.

Tudorel Toader a salutat acum decizia Coaliției PSD-ALDE de a respinge proiectul de lege în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

"O simpla constatare!

Apreciem decizia de respingere a proiectului de Lege privind amnistia si gratierea, proiect care a " stat" in Parlament din ianuarie 2017( cand la MJ era Fl. Iordache), asteptandu-si momentul favorabil.

Exprim convingerea faptului ca a devenit si mai simplu de inteles, refuzul meu, in calitate de Ministru al Justitiei, de a promova OUG privind amnistia si gratierea, impotriva tuturor presiunilor care au existat.

Politica penala este apanajul legiuitorului !", a scris Tudorel Toader, joi dimineaţă, pe Facebook.

Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu au discutat, miercuri seară, mai bine de două ore despre soarta coaliției de guvernare. La finalul ședinei, PSD a transmis într-un comunicat de presă că liderii coaliției au decis respingerea proiectului privind amnistia și grațierea.

Redactare Georgiana Marina