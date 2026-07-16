Tudorel Toader, fost judecător CCR, a declarat, joi, la Digi24, că guvernul interimar actual are capacitatea de a adopta hotărâri pentru organizarea de alegeri anticipate, atâta vreme cât există „voință a majorității parlamentare și a președintelui”. El spune că dacă Nicușor Dan ar fi în fața unei a doua respingeri de guvern în Parlament, „aproape ar fi obligat spre anticipate”.

„Alegerile se organizează pe baza legii, pe baza hotărârilor de Guvern. Nimic nu împiedică Guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea Electorală pune în aplicare ceea ce a decis Guvernul.

Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție. Depinde însă și de voința președintelui. Când vede că nu poate să formeze un guvern cu susținere majoritară, când vede că Parlamentul îi respinge de cel puțin două ori de la cele 60 de zile de la prima solicitare, are opțiunea, posibilitatea să decidă anticipatele. Domnia sa, în momentul acesta, are bagheta de a ne spune mergem la vot sau căutăm o majoritate care să ducă România mai departe”, a afirmat Tudorel Toader.

Fostul judecător CCR spune că dacă președintele ar fi în fața unei a doua respingeri de guvern în Parlament, „aproape ar fi obligat spre anticipate”.

„Cred că acesta e motivul pentru care nu face a doua nominalizare. În tot cazul, și cu anticipate, fără anticipate, indiferent de majoritate și de guvern, calea europeană este singura soluție pe care România o are”, mai susține Toader.

Editor : Alexandru Costea