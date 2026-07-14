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Exclusiv Cât de fezabil e scenariul anticipatelor? Fost judecător CCR: Nicușor Dan nu are încă curajul să declanșeze. Avem legi, trebuie voință

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Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
„Avem legi, trebuie voință” „Comprimăm, dacă e nevoie, calendarul alegerilor” Blocajul politic ne apropie de anticipate

Tudorel Toader susține că dacă blocajul politic nu va fi depășit, iar președintele nu își va îndeplini rolul de mediator între puterile statului, singura soluție este declanșarea alegerilor anticipate. Fostul judecător CCR este de părere că legislația actuală permite de fapt organizarea acestora, însă Nicușor Dan încă nu are curajul să recurgă la o astfel de soluție. „Comprimăm, dacă e nevoie, calendarul alegerilor, se poate face un efort”, a mai explicat fostul judecător constituțional.

„România are nevoie urgent de Guvern cu competențe depline. Puterea adevărată, economică și financiară, stă la Palatul Victoria. Că Guvernul e administratorul banilor și bunurilor țării, de aceea avem mare nevoie. Dacă nu se iese din blocaj, atâta vreme cât președintele nu poate să îndeplinească rolul de mediator între puterile statului, că partidele parlamentare nu se pot pune de acord în formarea unei majorități care să formeze guvernul, singura soluție nu e decât organizarea de anticipate”, a explicat Tudorel Toader pentru digi24.ro. 

„Avem legi, trebuie voință”

Fostul judecător CCR e de părere că șeful statului nu are curajul să declanșeze anticipatele, motiv pentru care se ascunde în spatele ideii potrivit căreia oamenii vor vota aceleași partide și tot la blocaj se va ajunge:

„Președintele nu are încă curajul să declanșeze anticipatele, spunându-ne că oricum poporul va vota cam aceleași partide, ceea ce nu este un argument. Așa cum spune toată jurisprudența constituțională, în democrație, esența democrației este faptul că minoritatea se exprimă, iar majoritatea decide. Prin urmare, trebuie lăsat poporul să decidă, să dea o majoritate care să formeze un guvern.

Cu privire la legi... legile sunt făcute de legiuitorul ordinar sau cel delegat. Avem legi, trebuie voință.”

Citește și: VIDEO Nicușor Dan: În discuțiile de la Cotroceni s-a vorbit foarte puțin despre alegeri anticipate. Eu nu văd sensul lor

„Comprimăm, dacă e nevoie, calendarul alegerilor”

Tudorel Toader a mai transmis că autoritățile pot să organizeze rapid alegerile înaite de termen: 

„Guvernul poate să adopte hotărâri de guvern, chiar așa, cu competențe reduse. Hotărâri de guvern care stabilesc data, procedura alegerilor și așa mai departe, după care AEP supraveghează punerea în aplicare a respectivelor reglementări. Afirmațiile pe care le-am auzit și eu, că nu avem lege, nu sunt altceva decât o încercare de a motiva lipsa de organizare. (...) Comprimăm, dacă e nevoie, calendarul alegerilor, se face un efort, decât o stare de letargie în care, la suprafață, ne văităm și, dedesubt, aranjăm.”

Recent, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că de fapt legislația actuală nu prevede reguli pentru organizarea alegerilor anticipate, iar în cazul în care s-ar ajunge la alegeri legislative înainte de termen, instituțiilor le-ar fi „imposibil” să se încadreze în termenele actuale, pentru a asigura alegeri corecte, dar ar putea exista probleme și cu secțiile de votare.

Blocajul politic ne apropie de anticipate

După ce partidele politice nu s-au înțeles nici la ultima rundă de negocieri de la Cotroceni asupra noului Guvern, mai mulți lideri politici au început să vorbească despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate. 

În urmă cu câteva zile, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spunea că șansele declanșării anticipatelor sunt de peste 50%.  Nici PSD nu a exclus acest scenariu. Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Parlament, după negocierile de la Cotroceni, că anticipatele se pot lua în calcul și că s-ar putea organiza „undeva toamna târziu în acest an”. Anterior, social-democrații i-au acuzat pe liberali că s-au înțeles cu AUR pentru a forța anticipatele.

Și AUR a cerut în numeroase rânduri declanșarea alegerilor legislative înainte de termen, iar liderii partidului au explicat că sunt dispuși să facă înțelegeri cu orice formațiune pentru a se ajunge la acestea. 

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!! Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, a scris George Simion, marți, pe Facebook. 

Citește și: Remus Ştefureac: „Poate că alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situaţiei. Poate că nu”. Cum ar arăta noul Parlament

Editor : A.G.

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