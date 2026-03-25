Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori

Bâlea Lac. Foto: Salvamont Sibiu/ Facebook

Cel mai mare strat de zăpadă, de 162 centimetri, a fost măsurat miercuri, de meteorologi, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, unde turiştii practică schiul în afara pârtiilor amenajate. Salvamontiștii îi avertizeasă că trebuie să fie complet echipaţi, chiar dacă riscul de producere de avalanşe este moderat, de gradul doi din cinci.

„Riscul e mic, dar nu inexistent, în anumite scocuri unde a rămas zăpadă mai mare. Să fie complet echipaţi pentru ski off-piste, cu cască, sondă, lopată, DVA (dispozitiv de căutare în avalanşă n.r.), rucsac ABS (sistem airbag pentru avalanşă n.r.)”, a spus directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, citat de Agerpres.

În această perioadă, pasionaţii de schi care ajung la Bâlea Lac, caută experienţa schiului de tură şi a celui în afara pistelor. Spre deosebire de staţiunea Păltiniş, unde în sezonul rece există piste de schi, la Bâlea Lac nu sunt amenajate astfel de piste.

Accesul la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina. Accesul se face pe şoseaua Transfăgărăşan doar până la Bâlea Cascadă, de unde, până la Bâlea Lac, este posibil doar transportul pe cablu.

