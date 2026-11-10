Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Craiova sunt pe ultima sută de metri, iar turiștii au făcut deja rezervări în oraș. Cu doar trei zile înainte de deschidere, gradul de ocupare în hoteluri este de 80%, pentru perioada târgului, iar prețurile sunt pe măsură. Pentru un weekend petrecut la Târgul de Crăciun din Craiova, turiștii trebuie să achite câteva mii de lei, iar bugetul crește, în funcție de activitățile desfășurate în târg și de preparatele gustate. Târgul va fi deschis în perioada 13 noiembrie - 3 ianuarie 2027.

Weekendul de debut al târgului de Crăciun de la Craiova se anunță unul aglomerat și dă startul unui sezon plin în „Tărâmul elfilor”. Pe platformele de rezervări mai sunt doar câteva locuri disponibile în unitățile de cazare, iar hotelurile au atins pragul de ocupare de 80%.

„Frumos, foarte colorat! Așteptăm să se deschidă, sigur. Cu copiii, cu bucurii”, spune o doamnă.

„S-a investit foarte mult, pentru a găzdui o grămadă de lume din toată Europa... Cum au venit și anul trecut, cred că o să vină foarte multă lume”, e de părere cineva.

„Am văzut luminile. Este o atmosferă diferită”, constată un turist.

„Este frumos. Este magic!”, spune încântată o turistă din Italia.

5.500 de locuri de cazare sunt disponibile pentru perioada târgului de Crăciun. Prețurile diferă în funcție de facilitățile incluse și pot ajunge până la câteva mii de lei, pentru o noapte de cazare. Weekendurile sunt deja ocupate.

„Weekendurile nu mai sunt disponibile, acestea au fost rezervate încă de la începutul anului de către agențiile de turism din țările vecine. Se mai pot găsi locuri disponibile doar în timpul săptămânii. Prețurile au rămas neschimbate: 60 de euro pentru o cameră single și pot ajunge la 82 de euro pentru o cameră, pentru o familie cu un copil, incluzând micul dejun”, spune Laura Pătru, reprezentanta unui hotel din Craiova.

„Avem turiști din Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord, iar gradul de ocupare pentru weekenduri este undeva în proporție de 90%. În timpul săptămânii, mai sunt locuri libere. În funcție de gradul de ocupare, au crescut și prețurile, undeva la 20-30%”, declară Adriana Roșiu, reprezentanta unui alt hotel din Bănie.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova a avut ca temă „Spărgătorul de nuci” și a atras 2 milioane de turiști, români și străini. Totodată, a fost votat ca fiind cel mai frumos Târg din Europa.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia