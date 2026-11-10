Live TV

Video Mai sunt trei zile până când începe Târgul de Crăciun din Craiova. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă un city-break

Data publicării:
targ de craciun craiova
Craiova se pregătește de startul Târgului de Crăciun: hotelurile aproape pline, atmosfera deja magică în oraș. Sursa foto: colaj Facebook / Lia Olguta Vasilescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Craiova sunt pe ultima sută de metri, iar turiștii au făcut deja rezervări în oraș. Cu doar trei zile înainte de deschidere, gradul de ocupare în hoteluri este de 80%, pentru perioada târgului, iar prețurile sunt pe măsură. Pentru un weekend petrecut la Târgul de Crăciun din Craiova, turiștii trebuie să achite câteva mii de lei, iar bugetul crește, în funcție de activitățile desfășurate în târg și de preparatele gustate. Târgul va fi deschis în perioada 13 noiembrie - 3 ianuarie 2027.

Weekendul de debut al târgului de Crăciun de la Craiova se anunță unul aglomerat și dă startul unui sezon plin în „Tărâmul elfilor”. Pe platformele de rezervări mai sunt doar câteva locuri disponibile în unitățile de cazare, iar hotelurile au atins pragul de ocupare de 80%.

„Frumos, foarte colorat! Așteptăm să se deschidă, sigur. Cu copiii, cu bucurii”, spune o doamnă.

„S-a investit foarte mult, pentru a găzdui o grămadă de lume din toată Europa... Cum au venit și anul trecut, cred că o să vină foarte multă lume”, e de părere cineva.

„Am văzut luminile. Este o atmosferă diferită”, constată un turist.

„Este frumos. Este magic!”, spune încântată o turistă din Italia.

5.500 de locuri de cazare sunt disponibile pentru perioada târgului de Crăciun. Prețurile diferă în funcție de facilitățile incluse și pot ajunge până la câteva mii de lei, pentru o noapte de cazare. Weekendurile sunt deja ocupate.

„Weekendurile nu mai sunt disponibile, acestea au fost rezervate încă de la începutul anului de către agențiile de turism din țările vecine. Se mai pot găsi locuri disponibile doar în timpul săptămânii. Prețurile au rămas neschimbate: 60 de euro pentru o cameră single și pot ajunge la 82 de euro pentru o cameră, pentru o familie cu un copil, incluzând micul dejun”, spune Laura Pătru, reprezentanta unui hotel din Craiova.

„Avem turiști din Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord, iar gradul de ocupare pentru weekenduri este undeva în proporție de 90%. În timpul săptămânii, mai sunt locuri libere. În funcție de gradul de ocupare, au crescut și prețurile, undeva la 20-30%”, declară Adriana Roșiu, reprezentanta unui alt hotel din Bănie.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova a avut ca temă „Spărgătorul de nuci” și a atras 2 milioane de turiști, români și străini. Totodată, a fost votat ca fiind cel mai frumos Târg din Europa.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
3
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
4
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deținut evadat din craiova
Un deținut de la Penitenciarul Craiova este căutat după ce a evadat acum o săptămână. Autoritățile fac apel la populație
Kabukicho, Tokyo
„Nu este o problemă a străinilor. Este o problemă a societății japoneze”. Latura întunecată a „orașului care nu doarme” din Tokyo
Târgul de Crăciun din Craiova 2026. Sursă Foto Getty Images
Când începe Târgul de Crăciun din Craiova în 2026. Unde vezi sania zburătoare și ce atracții găsești în cele cinci zone tematice
familie pe plaja la mare
Patroana unei agenţii de turism a vândut sejururi unor turiști, dar nu le-a făcut și rezervări, iar banii i-a băgat în propriul cont
Cetățeni ruși
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu era greu să obții o viză înainte de 2022”
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce...
Pete Hegseth și Donald Trump
Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl...
Ultimele știri
Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)
Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi secunzi ai lui Rădoi care vin să-l ajute pe Reghecampf la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...