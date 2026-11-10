Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră Data publicării: 10.11.2026 08:32 Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale au lovit o navă de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră, a relatat marţi agenţia de ştiri Interfax, conform Reuters. O altă navă de mărfuri a fost lovită la est de portul Odesa din Ucraina, a transmis agenţia rusă, scrie Agerpres. Editor : A.P. Etichete: rusia marea neagra petrolier nava de marfuri Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer... 2 Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu... 3 Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist... 4 Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin... 5 Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...