Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră

Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale au lovit o navă de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră, a relatat marţi agenţia de ştiri Interfax, conform Reuters.

O altă navă de mărfuri a fost lovită la est de portul Odesa din Ucraina, a transmis agenţia rusă, scrie Agerpres.

Editor : A.P.