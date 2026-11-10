Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl numește „ratat fără scrupule” pe republicanul care vrea să-l demită

Preşedintele american Donald Trump a declarat că îl va susţine pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, în cazul în care acesta va fi supus procedurii de destituire, afirmând în faţa jurnalistei Kaitlan Collins de la CNN, citat de News.ro, că deputatul republican Thomas Massie, care a depus luni dimineaţă actele de destituire, este „un ratat fără scrupule”. Deputatul republican Thomas Massie a prezis că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu va rămâne în funcţia de şef al Pentagonului până la sfârşitul anului, la câteva ore după ce a depus opt capete de acuzare în vederea punerii sub acuzare a acestuia.

„Da, îi voi fi alături”, i-a spus Trump lui Collins în timpul unei conferinţe de presă improvizate la Casa Albă, potrivit CNN, care este citat de News.ro.

„Massie are multă ură în suflet”, a spus Trump despre republicanul din Kentucky, care a pierdut în faţa unui adversar din alegerile primare susţinut de Trump la începutul acestui an.

„Nu vreau să-mi pierd timpul urmărindu-l. Am câştigat două războaie şi am făcut lumea un loc mult mai sigur, iar acum ar trebui să fim supuşi procedurii de destituire?”, a afirmat Trump.

Depunerea articolelor de destituire de către Massie înseamnă că va trebui să aibă loc un vot până miercuri.

Hegseth a respins luni dimineaţă demersul de punere sub acuzare, afirmând că este de acord cu Trump că ar „face-o din nou” în ceea ce priveşte declanşarea războiului cu Iranul. Trump şi-a lăudat din nou luni secretarul Apărării, spunând că acesta „a făcut o treabă foarte bună”.

„Aşadar, spun asta – Pete Hegseth a câştigat două războaie. Oh, să-l punem sub acuzare? Ce ziceţi să-l punem sub acuzare pe omul lui Biden, cel care a dispărut timp de două săptămâni şi nimeni nu avea habar unde se afla?”, a spus Trump, făcând aluzie la spitalizarea discretă a fostului secretar al Apărării, Lloyd Austin, la sfârşitul anului 2023 şi începutul anului 2024.

„Ce ziceţi să-l punem sub acuzare pe cel care a condus războaiele din Irak şi Afganistan, precum şi toate celelalte războaie, în care s-au pierdut mii de vieţi?”, a adăugat Trump.

Massie prezice că Hegseth va fi demis înainte de sfârşitul anului

Deputatul republican Thomas Massie a prezis luni că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu va rămâne în funcţia de şef al Pentagonului până la sfârşitul anului, la câteva ore după ce a depus opt capete de acuzare în vederea punerii sub acuzare a acestuia.

„În continuare consider că există o probabilitate ridicată ca Pete Hegseth să nu rămână în funcţie până pe 31 decembrie al acestui an”, a declarat Massie pentru Kaitlan Collins de la CNN, în cadrul emisiunii „The Source”, conform sursei citate.

Congresmanul, care îşi încheie mandatul, a susţinut, de asemenea, că punerea sub acuzare a lui Hegseth în acest moment ar fi o măsură „politicoasă” în comparaţie cu ceea ce vor face democraţii când vor prelua controlul Camerei Reprezentanţilor în ianuarie.

„Nu propun ca el să ajungă la închisoare. Nu propun ca el să fie supus răspunderii civile. Spunem doar că trebuie să-şi piardă funcţia chiar acum”, a declarat Massie.

„Când democraţii vor prelua controlul în ianuarie, nu vor fi la fel de politicoşi ca mine. Uite, vor organiza audieri în Camera Reprezentanţilor. Vor chema persoane care au lucrat sub conducerea lui Hegseth, persoane care au văzut şi ştiu anumite lucruri care nici măcar nu au fost făcute publice încă”, a spus el.

Editor : C.S.