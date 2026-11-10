Trump susține că se fac progrese către încheierea războiului cu Iranul. Replica Teheranului: „Știri false despre discuții imaginare”

Donald Trump se declară optimist în privința unui acord care să pună capăt războiului cu Iranul, după discuțiile purtate la Casa Albă cu premierul Qatarului, țară implicată ca mediator. Deși consideră improbabilă reluarea ostilităților, președintele american nu exclude noi atacuri, în timp ce Teheranul respinge informațiile despre negocieri și acuză Washingtonul că inventează discuții care nu au loc.

Negocierile pentru a evita o reluare majoră a ostilităţilor par să se fi intensificat recent. Însă preşedintele SUA, cunoscut pentru declaraţiile sale contradictorii cu privire la Iran, continuă să lase deschisă posibilitatea unei reveniri la atacuri.

Trump l-a primit pe prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, la Casa Albă - prima sa întâlnire cu un oficial străin de la înfrângerea Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, preşedintele SUA a spus că a fost „o discuţie excelentă” despre Iran. Qatarul acţionează ca mediator în conflictul declanşat de atacurile israeliano-americane de la sfârşitul lunii februarie.

Conform mesajului său, o reluare a atacurilor împotriva Iranului este „improbabilă”, dar Statele Unite rămân „gata să intervină”.

Liderul american a reiterat această opinie în timpul unei conferinţe de presă de luni: „Iranul este practic terminat din punct de vedere militar. Pur şi simplu menţinem statu-quo-ul. Dar dacă trebuie să ne întoarcem, suntem (...) gata să acţionăm”, a adăugat el.

Duminică, preşedintele american declarase deja că o reluare a războiului cu Iranul este „foarte improbabilă”. „Depinde dacă semnează sau nu un acord foarte solid”, a declarat el pentru CNN. Dar iranienii par să fie pe o altă lungime de undă, comentează AFP.

„Încetaţi să fabricaţi ştiri false despre discuţii imaginare”, a scris Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, pe platforma X.

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„Războiul din Iran a spulberat deja guvernul american”, a adăugat el, referindu-se la dezastrul electoral al Partidului Republican de săptămâna trecută.

Preşedintele american şi, în special, vicepreşedintele său JD Vance au recunoscut că acest conflict, prin creşterea preţurilor petrolului, a contribuit în mare măsură la victoria democraţilor. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, criticat încă de la alegeri din cauza implicării sale în intervenţia americană, urmează să se exprime marţi pe acest subiect.

Potrivit negociatorului şef al Iranului, Washingtonul este atras în continuarea acestui război de către Israel. „Dacă Washingtonul nu îşi abandonează mentalitatea «Israelul pe primul loc», America şi aliaţii săi se îndreaptă direct spre Evul Mediu”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf pe X.

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Pe teren, în Iran, atacurile, pe care armata americană nu le-a recunoscut public, continuă, potrivit autorităţilor iraniene. Insula Qeshm, din Strâmtoarea Ormuz, a fost vizată în noaptea de duminică spre luni, a declarat viceguvernatorul provinciei la televiziunea de stat.

Editor : M.I.