De ce repatrierea rezervei de aur a României ne-ar putea costa și de 20 de ori mai mult decât depozitarea ei în străinătate

Repatrierea rezervelor de aur ale României ar costa de 10-20 de ori mai mult decât comisionul plătit Băncii Angliei pentru depozitarea lui acolo, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, informează Agerpres.



„Vom respecta legea, aşa cum a votat Parlamentul. Dar ne-am trimis punctul de vedere, şi la Guvern, şi la Parlament, şi am arătat adevăratele costuri ale repatrierii, pentru că în public s-au făcut multe afirmaţii şi s-au vânturat multe lucruri neadevărate. Şi despre costuri, şi despre aurul de la Londra, despre ce fac alte ţări. Încă o dată, spunem: nu am făcut nimic altceva decât au făcut şi alte ţări. Iar dacă ele şi-au repatriat o parte din aurul din străinătate, de la Londra sau New York, au ajuns cam la proporţia pe care o avem noi: 50% în ţară, 50% în străinătate", a spus Isărescu.



Potrivit acestuia, costurile transportului sunt foarte mari, mai ales cele privind asigurarea.



„Ne costă mai mult decât comisionul rezonabil pe care îl cere Banca Angliei, dacă ţinem aurul acolo. Ne costă de vreo 10-20 de ori mai mult. Şi eu cred că ai noştri colegi de la direcţia de specialitate au fost chiar timizi în a spune toate costurile. Sunt costuri de asigurare foarte mari pentru orice transport de metale preţioase. Ne costă foarte mult transportul din mijlocul Londrei la Heathrow, dacă ar fi adus cu avionul", a precizat şeful băncii centrale.



Guvernatorul a refuzat să spună suma exactă.

Legea repatrierii aurului a fost retrimisă în Parlament de președintele Klaus Iohannis

Legea care prevede repatrierea aurului din străinătate a fost adoptată de Parlament în primăvara lui 2019. Legea a fost inițiată de fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și senatorul PSD Șerban Nicolae.

Proiectul prevede repatrierea a 91,5% din aurul care se află acum la Banca Angliei, adică peste 55 de tone de aur.

În prezent, România are rezerve de aur de aproape 104 tone.

PNL și USR au contestat legea la Curtea Constituțională însă, la finele lunii iunie, judecătorii CCR au respins sesizarea și au decis că repatrierea aurului este o măsură constituțională.

În luna noiembrie 2019, Președintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea care „este de natură să afecteze atribuțiile legale ale BNR” și ar putea duce la creșterea costurilor de fianțare, după cum se arată în cererea de reexaminare.

