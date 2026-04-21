Nicuşor Dan: Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât acum 20 de ani

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat marţi că în prezent economia nu poate exista fără tehnologie. „Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât rămânea acum 20 de ani”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a adăugat, la evenimentul DeepTech Romania Forum, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Creativităţii şi Inovării, că securitatea începe să depindă de tehnologie, iar cine nu investeşte în acest domeniu va pierde, potrivit Agerpres.

El a spus că, în contextul actual, al conflictelor din lume, „există o necesitate crescută a dezvoltării unei tehnologii” care să îmbunătăţească soluţiile de apărare.

Şeful statului a arătat că în acest domeniu există potenţial, însă trebuie valorificat.

„Esenţial este să întărim colaborarea privatului cu publicul”, a mai spus el. Totodată, a adăugat că trebuie aflat ce nu funcţionează în procesul de la cercetare la produsul finit şi mai trebuie stabilit „cum poate statul român să ajute, cum poate diplomaţia românească să ducă nişte firme, nişte oameni pe o piaţă externă”.

În ceea ce priveşte finanţarea tehnologiei şi cercetării, şeful statului a spus că există o întrebare la care trebuie un răspuns: „Cum facem să constituim un ecosistem care să aducă capital public şi privat în zona de cercetare şi inovare?”.

Preşedintele a abordat şi problema educaţiei, în special în domeniul ştiinţelor.

„E cert că avem o problemă în sistemul de educaţie pentru că, dacă vorbim doar de zona ştiinţelor, nu facem suficient pentru ca ele să fie accesibile atât conceptual, cât şi în aplicarea practică, la vârsta la care fiecare dintre elevi ajunge la ele. Evident că avem o problemă de capital, de lipsă a capitalului în economie, care afectează zona privată şi din cauza mai multor factori, unii administrativi, vedem o descurajare a unor oameni care să rămână să lucreze în România. Toate aceste probleme trebuie rezolvate printr-o comunicare cât mai directă şi cu un acord politic pe teme esenţiale”, a spus Nicuşor Dan.

El a pledat şi pentru intensificarea promovării economice în străinătate, amintind că în toamnă vor fi numiţi noi ambasadori în mai multe state.

„Pentru septembrie, una din sarcinile importante ale diplomaţilor noştri va fi să ajute companiile româneşti”, a arătat el.

În discuţia cu specialiştii, preşedintele a reiterat existenţa unui război hibrid şi a avertizat că „ameninţarea nu este suficient interiorizată în societatea noastră".

Şeful statului a vorbit şi despre colaborarea dintre România şi Ucraina în domeniul industriei militare, în contextul Parteneriatului strategic dintre cele două ţări.

„Atâta timp şi sunt optimist că va fi definitivat în SAFE pe 31 mai, din momentul acela, existând finanţare, o să existe garanţia că lucrurile se vor întâmpla", a afirmat Nicuşor Dan.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a spus, la rândul său, că parteneriatul cu ţara vecină "semnalează de la nivelul preşedintelui României şi cu toată forţa legitimităţii politice a preşedintelui României care este prioritatea cooperării noastre cu Ucraina".

„Vor reuşi să îşi consolideze forţa de descurajare doar acele state care vor putea absorbi din Ucraina soluţiile dovedite de Ucraina împotriva Rusiei", a afirmat Lazurca.

Evenimentul DeepTech Romania Forum a reunit specialişti din domeniul tehnologiei, fondatori ai unor companii importante din industrie, precum şi tineri cu rezultate remarcabile în ştiinţă şi cercetare.

