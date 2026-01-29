Live TV

Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE. „Sunt oameni foarte periculoşi”

Data publicării:
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Foto: Profimedia Images

Sutele de mii de soldaţi ruşi care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna.

La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în UE după un posibil sfârşit al războiului.

Acest lucru ar fi imposibil de explicat cetăţenilor, a spus ministrul estonian, conform dpa, citată de Agerpres.

„Sunt oameni foarte periculoşi”, a subliniat el.

Un document de informare privind propunerea, consultat de dpa, susţine că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ruşi au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022, aproximativ 640.000 fiind încă desfăşuraţi activ.

Conform documentului, printre caracteristicile lor comune se numără experienţa de luptă şi utilizarea violenţei, cu implicarea probabilă în crime de război şi alte atrocităţi împotriva populaţiei ucrainene.

„Posibila lor intrare şi prezenţă în UE nu numai că prezintă un risc general de infracţiuni violente, ci reprezintă şi un vector major pentru infiltrarea crimei organizate, a mişcărilor extremiste şi a operaţiunilor statale ostile în întreaga Europă”, scriu autorii.

Foştii luptători sunt, de asemenea, foarte uşor de recrutat pentru serviciile de informaţii ruseşti.

Propunerea subliniază, de asemenea, că există deja o legătură în Rusia între foştii luptători şi creşterea violenţei. Mulţi repatriaţi au comis infracţiuni grave, numărul total atingând un maxim al ultimilor 15 ani în prima jumătate din 2025.

Până la 180.000 de prizonieri condamnaţi au fost recrutaţi direct pentru unităţi militare speciale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Group of Ukrainian soldiers equipped with modern American assault rifle training at the shooting range outdoor. Armed forces of Ukraine fighting for freedom and protecting the country
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu SUA
Bombardier rusesc Su-34
Ucraina afirmă că a doborât două avioane de luptă rusești Suhoi Su-34 într-o singură zi
profimedia-1004238930
Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german
Ilustratie Rusia vs Europa
Dezinformare și sabotaj: războiul hibrid al Rusiei slăbește coeziunea Europei. „Nu are nevoie de o confruntare directă”
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
BNR, anunț despre evoluția inflației din acest an. Ce spune despre creșterea economică
Darău: În una, două luni clarificăm regulile pentru semnătura electronică. Guvernul pregătește norme și modificări legislative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN